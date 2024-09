Catania Book Festival 2024: Il Catania Book Festival è la prima fiera internazionale del libro e della cultura organizzata nella città di Catania. L’edizione di quest’anno, in programma dal 27 al 29 settembre 2024, si svolgerà presso la suggestiva location della Nuova Dogana, situata al porto di Catania. Con l’obiettivo di rendere la cultura accessibile a tutti e non solo agli appassionati, il festival promette di essere un punto di riferimento per la città e oltre.

Un Programma ricco e variegato

L’edizione di quest’anno del festival è stata ufficialmente presentata l’11 settembre, svelando un programma ricco di incontri, laboratori, masterclass e talks. Il festival ospiterà numerosi eventi per soddisfare tutti i gusti e interessi degli amanti della lettura e della cultura.

Tra i momenti salienti dell’edizione 2024, non perdere:

Venerdì 27 settembre , alle 18:15 presso la Sala Nettuno: L’incontro con l’autrice Veronica Raimo che presenterà il suo romanzo “La vita è breve eccetera”.

, alle 18:15 presso la Sala Nettuno: L’incontro con l’autrice Veronica Raimo che presenterà il suo romanzo “La vita è breve eccetera”. Sabato 28 settembre , alle 19:30 presso la Sala Nettuno: Dario Vergassola presenterà il suo libro “Liguria, terra di mugugni e di bellezza. Guida ironico-sentimentale”. L’autore sarà presente per una sessione di domande e risposte.

, alle 19:30 presso la Sala Nettuno: Dario Vergassola presenterà il suo libro “Liguria, terra di mugugni e di bellezza. Guida ironico-sentimentale”. L’autore sarà presente per una sessione di domande e risposte. Sabato 28 settembre, alle 18:15 presso la Sala Minerva: Le autrici Claudia Fauzia e Valentina Amenta discuteranno di “Femminismo terrone”.

Swap Party e altri eventi

Un’attrazione particolare dell’edizione 2024 sarà lo swap party, una festa dedicata allo scambio di vestiti, libri e accessori. Quest’anno sono previsti tre appuntamenti con gli swap party:

Venerdì 27 settembre, alle 18:15, presso la Sala Mercurio.

Sabato 28 settembre, alle 15:45, presso la Sala Minerva.

Domenica 29 settembre, alle 10:45, presso la Sala Minerva.

Dettagli sull’accesso e sulla nuova location

Il Catania Book Festival 2024 si sposta quest’anno dalla location delle Ciminiere alla Nuova Dogana del porto di Catania, offrendo uno scenario unico e suggestivo. Il biglietto d’ingresso per una singola giornata è di 10 euro, ma è disponibile anche un abbonamento per tutta la durata del festival al costo complessivo di 25 euro, offrendo così un ottimo rapporto qualità-prezzo per gli appassionati che desiderano partecipare a tutti gli eventi.

Inoltre, il festival ospiterà stand di case editrici grandi e piccole, dove sarà possibile acquistare libri e altri prodotti editoriali. Per rimanere aggiornati su tutte le novità e gli eventi in programma, si consiglia di seguire i canali social ufficiali del festival.