L’Agenzia Italiana del Farmaco (Aifa) e l’Agenzia Europea per i Medicinali (Ema) hanno approvato otto diversi vaccini per l’influenza stagionale di quest’anno. Ogni anno, i vaccini vengono aggiornati per includere i vari ceppi virali più recenti, seguendo le linee guida dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms). Questi aggiornamenti sono fondamentali per garantire che i vaccini offrano la migliore protezione possibile contro i virus influenzali che circolano.

La selezione dei ceppi virali inclusi nei vaccini si basa sulle caratteristiche antigeniche dei virus più comuni della stagione precedente. Le modifiche annuali assicurano che i vaccini siano adeguati alle mutazioni e ai cambiamenti nei ceppi virali, offrendo così una protezione ottimale contro l’influenza.

Gli otto vaccini autorizzati

L’Aifa ha autorizzato cinque vaccini attraverso la procedura di mutuo riconoscimento e decentrata. Questi includono:

Efluelda Tetra (Sanofi Pasteur): Un vaccino tetravalente che offre protezione contro quattro ceppi di influenza.

Fluarix Tetra (GlaxoSmithKline Biologicals S.A.): Anch’esso un vaccino tetravalente, progettato per una protezione ampia e aggiornata.

Influvac S e Influvac S Tetra (Viatris Healthcare Limited): Offrono opzioni per proteggere contro diversi ceppi virali.

Vaxigrip Tetra (Sanofi Pasteur Europe): Un altro vaccino tetravalente disponibile per la stagione influenzale.

In aggiunta, tre vaccini sono stati autorizzati attraverso la procedura centralizzata coordinata dall’Ema:

Fluad Tetra (Seqirus Netherlands B.V.): Un vaccino con una formulazione specifica per i gruppi a rischio.

Flucelvax Tetra (Seqirus Netherlands B.V.): Un vaccino basato su cellule, che offre una protezione avanzata.

Fluenz (AstraZeneca AB): Un vaccino spray nasale, particolarmente utile per i bambini.

È importante notare che non tutti i vaccini autorizzati saranno necessariamente disponibili sul mercato. La disponibilità dipende dalle decisioni delle Regioni, che selezionano i vaccini tramite gare d’appalto annuali. Queste decisioni influenzano quali vaccini verranno effettivamente utilizzati durante le campagne di vaccinazione.

La data di inizio per i vaccini antinfluenzali

Il Ministero della Salute ha consigliato di avviare le campagne vaccinali regionali a partire dall’inizio di ottobre. È fondamentale che le persone appartenenti ai gruppi a rischio, come gli anziani, i bambini e coloro che hanno condizioni di salute preesistenti, partecipino a queste campagne per garantire una protezione efficace contro l’influenza stagionale.