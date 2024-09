Concorsi Ministero della Cultura 2024: Il Ministero della Cultura (MIC) ha annunciato nuovi concorsi pubblici per il biennio 2024-2025, offrendo opportunità di lavoro per 1000 diplomati e 100 laureati. Si tratta di una parte importante del Piano dei fabbisogni del personale del MIC per il triennio 2024-2026, che prevede l’assunzione di 1200 nuovi dipendenti tramite concorsi pubblici. Scopriamo nel dettaglio quali sono i bandi previsti, le modalità di selezione e come prepararsi per affrontare le prove.

I concorsi Ministero della Cultura 2024: assunzioni previste

Il Ministero della Cultura ha già avviato il processo di assunzione di 75 unità di personale nell’Area delle Elevate Professionalità, ma restano ancora da bandire concorsi per altre 1100 posizioni. Le nuove selezioni riguarderanno:

800 assistenti (rivolti a diplomati) da assumere nel 2024, finanziati con il budget derivante dalle economie per cessazioni del 2023;

(rivolti a diplomati) da assumere nel 2024, finanziati con il budget derivante dalle economie per cessazioni del 2023; 200 assistenti (rivolti a diplomati) e 100 funzionari (rivolti a laureati), autorizzati dai DPCM del 22 luglio 2022, dell’11 maggio 2023 e del 10 novembre 2023.

Come prepararsi ai concorsi Ministero della Cultura 2024

Per chi intende partecipare ai prossimi concorsi del Ministero della Cultura, è fondamentale iniziare a studiare in anticipo. Le materie d’esame verranno specificate nei bandi di concorso, ma possiamo farci un’idea delle aree tematiche, consultando i bandi precedenti.

Materie d’Esame per Assistenti

L’ultimo concorso per assistenti del MIC, avvenuto nel 2019, includeva prove su:

Diritto del patrimonio culturale

Nozioni generali sul patrimonio culturale italiano

Organizzazione e competenze del MIC

Diritto amministrativo

Sicurezza sul lavoro

Rapporto di lavoro nella PA

Lingua inglese e informatica

Materie d’Esame per Funzionari

Per quanto riguarda i funzionari, il concorso del 2022 richiedeva conoscenze specifiche legate al profilo scelto, oltre a materie comuni come:

Diritto pubblico

Diritto amministrativo

Diritto del patrimonio culturale

Diritto dell’Unione Europea

Struttura del MIC

Lingua inglese e competenze digitali

Novità sui concorsi del 2024

Nel 2024 ci saranno cambiamenti significativi a seguito dell’introduzione del nuovo regolamento dei concorsi pubblici e della riorganizzazione del Ministero prevista dal DPCM 15 marzo 2024. In particolare:

La platea dei partecipanti sarà più ampia;

Inglese e informatica saranno materie obbligatorie d’esame;

Sarà applicata la “norma taglia idonei”, che limita gli idonei al 20% dei posti disponibili.

Inoltre, con l’arrivo del nuovo Ministro della Cultura, Alessandro Giuli, potrebbero esserci ulteriori aggiornamenti sulle politiche assunzionali del Ministero.

Come acquistare i manuali per la preparazione

Al momento, i manuali specifici per i prossimi concorsi MIC non sono ancora disponibili, ma si può iniziare a studiare dai testi dei concorsi precedenti:

Manuale per funzionari MIC 2022 Manuale per assistenti MIC 2019

Per prepararsi alle prove di inglese e informatica, sono disponibili manuali specifici che includono esercizi online, brani audio per migliorare la comprensione orale e software per simulare i quiz d’esame.