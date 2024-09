L’ultimo rapporto OCSE 2024, analizza il periodo 2015-2023, mette in luce un’amara verità per l’Italia, gli stipendi degli insegnanti sono tra i più bassi d’Europa e non hanno registrato nessun significativo aumento negli ultimi anni.

Il rapporto offre una panoramica dettagliata sull’istruzione a livello globale, ha evidenziato come gli stipendi in Europa varino notevolmente di paese in paese.

La Germania si conferma al primo posto, con una retribuzione media annua di 47mila euro nel 2019, seguita da Francia e Spagna.

L’Italia si colloca in fondo alla classifica, con un salario medi id 31.950 euro nel 2019, dato che non ha subito alcuna variazione negli anni successivi, arrivando a 31.320 nel 2023, quindi addirittura diminuito rispetto all’anno prima del Covid. Una situazione si stagnazione che contrasta con il trend positivo degli altri paesi europei, dove gli stipendi degli insegnanti hanno continuato a cresce.