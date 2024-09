Il programma WWF Italia ha decretato la Sicilia come l’isola delle tartarughe marine. Sono stati censiti ben 182 nidi sull’isola. Il progetto tartarughe marine in Sicilia coordinato dalla biologa Oleana Prato, ha l’obiettivo di garantire il maggior numero possibile di uova alla schiusa e di far raggiungere il mare ai piccoli di caretta caretta.

Secondo il WWF, il 70% delle nidificazioni si trova sulla costa orientale dell’isola: solo un nido a Messina e Caltanissetta, 10 a Trapani e Catania, 12 a Palermo, 41 a Ragusa e 82 a Siracusa, che rappresentano il 44% del totale. Si stimano in totale 6000 cuccioli.

Pertanto è particolarmente importante proteggere le spiagge che si dimostrano adatte alla nidificazione e che sono resistenti agli effetti dei cambiamenti climatici, come l’erosione costiera e l’aumento delle temperature.

Il WWF suggerisce che la Regione Sicilia implementi prescrizioni specifiche per la regolamentazione delle spiagge gestite dai lidi o dai comuni costieri. In particolare, è essenziale effettuare la pulizia delle spiagge quotidianamente utilizzando metodi poco invasivi e riducendo al minimo l’uso di mezzi meccanici.