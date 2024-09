Concorso Banca d’Italia: È stato aperto il concorso per la Banca d’Italia 2024, destinato alla selezione di 61 laureati in discipline economiche. Il concorso prevede l’assunzione a tempo indeterminato per ruoli di esperti e assistenti in ambiti quali economia, economia aziendale, economia finanziaria e economia politica. Le domande di partecipazione devono essere inviate entro il 16 ottobre. Di seguito i requisiti richiesti e come inviare domanda.

Concorso Banca d’Italia: i posti disponibili

La Banca d’Italia, con sede a Roma, ha annunciato un concorso per reclutare 61 laureati in ambito economico. I posti disponibili comprendono:

n. 20 esperti con orientamento nelle discipline economico-aziendali;

esperti con orientamento nelle discipline n. 15 esperti con orientamento nelle discipline economico-finanziarie;

esperti con orientamento nelle discipline n. 6 esperti con orientamento nelle discipline economico-politiche, prevalentemente per le esigenze delle unità di Analisi e ricerca economica territoriale della rete delle Filiali;

con orientamento nelle discipline prevalentemente per le esigenze delle unità di Analisi e ricerca economica territoriale della rete delle Filiali; n. 20 assistenti con orientamento nelle discipline economiche.

Concorso Banca d’Italia: titoli di studio

Ai candidati è inoltre richiesto il possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

Esperti:

Laurea magistrale / specialistica, conseguita con un punteggio di almeno 105/110 o votazione equivalente, in una delle seguenti classi:

scienze economico-aziendali (LM-77 o 84/S);

scienze dell’economia (LM-56 o 64/S);

finanza (LM-16 o 19/S);

relazioni internazionali (LM-52 o 60/S);

scienze della politica (LM-62 o 70/S);

altra laurea equiparata ad uno dei suddetti titoli;

Diploma di laurea di “vecchio ordinamento”, conseguito con un punteggio di almeno 105/110 o votazione equivalente, in una delle seguenti discipline:

conseguito con un punteggio di almeno 105/110 o votazione equivalente, in una delle seguenti discipline: economia e commercio;

economia politica;

scienze politiche;

scienze internazionali e diplomatiche;

scienze strategiche;

altra laurea a esso equiparata o equipollente per legge.

Assistenti

Diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale e Laurea triennale in una delle seguenti classi:

scienze dell’economia e della gestione aziendale (L-18);

scienze economiche (L-33);

altra laurea equiparata per legge.

Concorso Banca d’Italia: le mansioni

Le persone selezionate attraverso il concorso della Banca d’Italia 2024 svolgeranno le seguenti attività.

Esperti:

curare attività di analisi e ricerca in ambito economico e finanziario, a livello nazionale e/o territoriale, anche al fine di valutare le politiche pubbliche in materia;

svolgere attività di carattere ispettivo e altre attività di monitoraggio e supervisione sugli intermediari;

partecipare, anche con funzioni di coordinamento, a progetti a supporto dell’azione svolta dalla Banca d’Italia in ambito nazionale e internazionale.

Assistenti: