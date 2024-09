Bonus spesa 2024: Da oggi, 9 settembre 2024, al via il bonus spesa da 500 euro tramite la carta prepagata “Dedicata a te”, destinata ai nuclei familiari in difficoltà economica. La distribuzione delle nuove Postepay inizia oggi, mentre chi possiede già la carta dell’anno scorso e soddisfa i requisiti avrà la ricarica automatica del credito. Inoltre, le nuove carte avranno un importo maggiore e includeranno nuovi beni rispetto all’anno passato.

Bonus spesa 2024: ritiro, scadenze e prodotti vietati

I nuovi beneficiari riceveranno una comunicazione dal proprio comune e dovranno ritirare la carta presso l‘ufficio postale, presentando il messaggio ricevuto. Non è necessaria la compilazione di alcuna domanda online. Inoltre, per non perdere il credito, è necessario effettuare il primo acquisto entro il 16 dicembre 2024. La carta dovrà essere utilizzata completamente entro il 28 febbraio 2025, altrimenti l’importo residuo verrà perso.

Nei supermercati non si potranno acquistare: alcolici, a prescindere dal tasso di gradazione, i farmaci e i detersivi.

Bonus spesa 2024: i prodotti che si potranno acquistare

Il provvedimento conferma tutti i prodotti alimentari già acquistabili lo scorso anno: carni suine, bovine, avicole, ovine, caprine, cunicole; pescato fresco; latte e derivati; uova; oli d’oliva e di semi; prodotti della panetteria (sia ordinaria che fine), della pasticceria e della biscotteria; paste alimentari; riso, orzo, farro, avena, malto, mais e qualunque altro cereale; farine di cereali; ortaggi freschi e lavorati; pomodori pelati e conserve di pomodori; legumi; semi e frutti oleosi; frutta di qualunque tipologia; alimenti per bambini e per la prima infanzia (incluso latte di formula); lieviti naturali; miele naturale; zuccheri; cacao in polvere; cioccolato; acque minerali; aceto di vino; caffè, tè, camomilla.

In aggiunta nuovi beni alimentari come i prodotti di denominazione di origine protetta (Dop), di indicazione geografica protetta (Igp), gli ortaggi surgelati e i prodotti da forno surgelati come la pizza. Tra le novità del 2024 c’è inoltre lo scatolame, dal tonno alla carne in scatola. Oltre ai beni alimentari, la social card risulta nuovamente utilizzabile per i rifornimenti di carburante e l’acquisto di abbonamenti del trasporto pubblico locale (Tpl).