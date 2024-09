La squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Paternò, in provincia di Catania, è stata chiamata in soccorso a causa di un incidente stradale tra due autovetture e un camion, verificatosi in via Mongibello.

Nello scontro, sono state coinvolte due persone che, successivamente, sono state trasportate in ospedale in codice giallo dagli operatori sanitari del servizio 118.

Inoltre, i vigili intervenuti sul posto, hanno estratto una persona rimasta incastrata all’interno di una delle due autovetture incidentate.

Sul posto intervenuti anche i carabinieri e la polizia Locale.