Una novità positiva arriva per alcuni lavoratori tra settembre e ottobre: l’aumento degli stipendi, legato agli adeguamenti previsti dai contratti collettivi nazionali di categoria. Questi incrementi interesseranno circa 270mila dipendenti bancari, 850mila lavoratori delle cooperative sociali e oltre 600mila impiegati degli studi professionali, per un totale di circa 1,7 milioni di lavoratori.

Aumento di 100 euro a settembre per i bancari

I lavoratori del settore bancario italiano vedranno un aumento netto di 100 euro. Questo rappresenta la seconda tranche dell’incremento stabilito dall’accordo del 23 novembre 2023 tra sindacati, Abi (Associazione bancaria italiana) e Intesa Sanpaolo, previsto in quattro fasi a partire dallo stipendio di dicembre 2023. L’accordo include anche un pagamento “una tantum” per gli arretrati. Dal 1° luglio 2024, inoltre, l’orario di lavoro settimanale è stato ridotto da 37,5 a 37 ore, senza variazione della retribuzione.

Il nuovo contratto prevede un aumento mensile medio di 435 euro a partire da dicembre 2023, con il pagamento degli arretrati per il periodo luglio-novembre 2023, pari a circa 1.250 euro, e il ripristino del calcolo integrale del trattamento di fine rapporto dal 1° luglio 2023. Gli aumenti saranno suddivisi come segue:

250 euro, pari al 57,5% dell’incremento totale di 435 euro, già erogati a dicembre;

100 euro (23%) a settembre 2024;

50 euro (11,5%) a giugno 2025;

35 euro (8%) a marzo 2026.

Aumenti per gli studi professionali

Per oltre 600mila dipendenti degli studi professionali, è previsto un aumento nel nuovo contratto collettivo 2024-2027, con incrementi a partire da ottobre. Per il terzo livello, l’aumento sarà di 215 euro mensili a regime, riparametrato per gli altri livelli, distribuito in quattro fasi:

105 euro a marzo 2024;

45 euro a ottobre 2024;

45 euro a ottobre 2025;

20 euro a dicembre 2026.

Aumenti per i lavoratori delle cooperative sociali

Anche i soci e i lavoratori delle cooperative sociali, circa 870mila persone, riceveranno aumenti salariali a ottobre. I “minimi conglobati” della retribuzione, cioè il salario minimo garantito dal contratto, vedranno i seguenti incrementi: