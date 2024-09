Concorso INPS Assistenti 2024: l’INPS ha annunciato la pubblicazione di nuovi concorsi pubblici nel 2024 per reclutare circa 1800 assistenti su tutto il territorio nazionale a tempo indeterminato.

Concorso INPS Assistenti 2024: le novità

I bandi di concorso INPS in arrivo sono rivolti a diplomati e le risorse selezionate saranno assunte presso l’Istituto mediante contratti a tempo indeterminato. Le procedure concorsuali programmate dall’ente prevedono una selezione per titoli ed esami. I primi bandi sono attesi a breve, probabilmente già entro l’autunno. I bandi di concorso saranno pubblicati sulla pagina ufficiale del sito web dell’INPS, ossia nella sezione INPS concorsi del portale web.

Concorso INPS Assistenti 2024: le procedure e i requisiti per candidarsi

Le assunzioni INPS che saranno effettuate mediante le procedure concorsuali in arrivo prevedono l’inquadramento nell’area degli assistenti secondo la nuova classificazione del personale introdotta dal CCNL funzioni centrali 2019-2021. Dunque il titolo di accesso è il diploma. Per conoscere il titolo specifico richiesto per ciascuna procedura concorsuale che sarà bandita e tutti i requisiti occorre attendere l’uscita di ciascun bando INPS, dove saranno indicati tutti i dettagli della selezione.

Probabilmente, per il concorso INPS per assistenti tecnici e per il concorso per assistenti informatici saranno richiesti diplomi a carattere tecnico, mentre per il concorso per assistenti ai servizi INPS dovrebbe essere sufficiente un qualsiasi diploma di scuola secondaria di secondo grado.

Concorso INPS Assistenti 2024: le prove d’esame

Generalmente i concorsi INPS prevedono l’espletamento di diverse prove. In base alle procedure concorsuali bandite in precedenza dall’Istituto, i nuovi concorsi INPS per assistenti diplomati potranno prevedere l’espletamento delle seguenti prove:

una prova preselettiva , mediante la somministrazione di quiz a risposta multipla;

, mediante la somministrazione di quiz a risposta multipla; una o più prove scritte , che verteranno sulle materie d’esame indicate all’interno del bando di riferimento;

, che verteranno sulle materie d’esame indicate all’interno del bando di riferimento; una prova orale, che verterà anch’essa sulle materie d’esame.

Le prove comprenderanno la valutazione della conoscenza della lingua inglese e degli strumenti informatici, come previsto per tutti i concorsi delle amministrazioni centrali.