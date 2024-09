La vittoria interna dei rossazzurri del neo tecnico Toscano, contro il Benevento, squadra candidata anch’essa a disputare un grande campionato, ha confermato la grande voglia di riscatto degli etnei, grazie ad una straordinaria prestazione, frutto di tanto spirito di sacrificio e lavoro.

L’arrivo di Toscano, è l’ufficializzazione di elementi “esperti” come Inglese, Stoppa, Montalto e Lunetta, giunti in Sicilia con la gran voglia di vincere, sono stati elementi determinanti che, finora, ha dato certezze al pubblico catanese, quest’ultimo già parecchio infastidito dalle tante “polemiche” extra-calcistiche pervenute negli ultimi giorni, tra fidejussione e possibile penalità (anche se smentita dallo stesso primo cittadino Trantino, con annesse scuse).

I rossazzurri, sono pronti a scendere in campo a Biella domani pomeriggio alle ore 18:30 per la terza giornata di campionato di terza serie contro la Juventus Next G., squadra dall’ottimo valore tecnico, composta da giovani di grande rilievo.

Per il match contro i bianconeri, mister Toscano potrebbe riavere a disposizione il portiere Adamonis, anche se il suo sostituto Bethers non ha per niente demeritato la titolarità.

Il tecnico calabrese, si augura che i suoi, in terra piemontese, possano confermare quanto di buono visto finora, dando le certezze che tutta la piazza catanese, attende ormai da parecchio tempo.