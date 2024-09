Si sconta, innanzitutto, il ritardo di pubblicazione delle graduatori di merito dei concorsi PNRR sia per la scuola dell’infanzia sia per la scuola secondaria, sbloccate in massa solo negli ultimi giorni. La novità rappresentata dalla possibilità di poter proseguire nelle assunzioni da concorsi solo dopo il 31 agosto ed entro il 31 dicembre, le graduatorie saranno pubblicate il 10 dicembre.

All’interno di ciascuna provincia sarà poi necessario individuare le sedi da accantonare, secondo specifici criteri stabiliti a livello locale. I vincitori del concorso PNRR per la scuola secondaria non abilitati, sottoscrivono un contratto a tempo determinato con decorrenza giuridica ed economica dalla data di assunzione in servizio.

Assunzioni dopo il 31 agosto 2024, come funzionerà

Si tratta di circa 10 mila posti e funzionerà con la seguente modalità;

gli aspiranti individuati dalle GM pubblicate dopo il 31/08/2024 ed entro il 10/12/2024 scelgono la sede definitiva tra i posti vacanti residuati a seguito delle assunzioni a tempo indeterminato effettuate entro il 31 agosto 2024 e accantonati;

a seguito delle assunzioni a tempo indeterminato effettuate entro il 31 agosto 2024 e accantonati; i suddetti aspiranti prendono servizio entro 5 giorni dall’assegnazione della sede;

dall’assegnazione della sede; gli aspiranti individuati come detto sopra, qualora all’atto della nomina stiano svolgendo una supplenza su posto vacante (quindi con contratto al 31/08) nella stessa regione e nella medesima classe di concorso per cui sono risultati vincitori di concorso, sono confermati su tale posto;

i posti accantonati, in attesa delle nomine entro il 31/12/24 dalle GM pubblicate dopo il 31/08/2024 ed entro il 10/12/2024, sono coperti attingendo dalle Graduatorie di istituto con contratti contenenti clausola risolutiva legata all’individuazione dell’avente titolo (ossia al vincitore si concorso), a meno che non si verifichi quanto descritto nel punto precedente.

con contratti contenenti clausola risolutiva legata all’individuazione dell’avente titolo (ossia al vincitore si concorso), a meno che non si verifichi quanto descritto nel punto precedente. Saranno quindi i Dirigenti Scolastici della scuola sede accantonata a contattare i docenti inseriti nella graduatoria per proporre il contratto. Verosimilmente questi contratti potranno decorrere dall’inizio delle lezioni

Per quanto riguarda gli accantonamenti per regioni e provincia, ecco il file per la regione Sicilia