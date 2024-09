Ryanair, la celebre compagnia aerea irlandese, sa come stuzzicare la tua voglia di vacanza! Per le ultime settimane di sole e caldo ha appena lanciato una serie di offerte imperdibili. Non perdere tempo: prenota entro la mezzanotte di oggi per approfittare di queste tariffe straordinarie! Infatti l’unico obbligo è di prenotare entro oggi 4 settembre per poter viaggiare fino al 30 ottobre 2024.

Offerte Ryanair: le partenze da Catania

Una vasta selezione di mete da poter raggiungere con meno di 15 euro. L’unica meta “cara” sarà Eindhoven in olanda con un costo di 35 euro a biglietto. Il resto delle mete potranno essere raggiunte con un prezzo irrisorio. Per la lista completa consultare il sito ufficiale.

Offerte Ryanair: le partenze da Palermo

Imperdibili le offerte anche per l’aeroporto di Palermo. Anche in questo caso tutti i voli saranno sotto i 15 euro. Vienna, Cracovia, Parigi, Londra raggiungibili con pochi euro. Per la lista completa consultare il sito ufficiale.

Offerte Ryanair: le partenze da Trapani

Diminuiscono le mete ma le offerte restano sempre le stesse. Tutti i voli a 14 euro!