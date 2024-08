Stamattina, all’ospedale Garibaldi-Nesima di Catania, si è verificato un principio d’incendio in un locale sgombro del seminterrato della Torre C, utilizzato come parcheggio e lontano dalle aree frequentate dai pazienti, che quindi non hanno subito disagi. Il focolaio è stato rapidamente controllato dalla squadra antincendio dell’ospedale durante una ricognizione ordinaria.

I vigili del fuoco, giunti tempestivamente sul posto, hanno completato la messa in sicurezza della zona, anche se le fiamme erano già state domate. Sono in corso le indagini per determinare le cause dell’incendio. Sul posto è intervenuta anche una squadra specializzata in scenari Nbcr (Nucleare Biologico Chimico Radiologico) per escludere la presenza di sostanze tossiche, coordinata da un funzionario dei vigili del fuoco.

Le aree tecniche e i reparti interessati sono stati messi in sicurezza, e il personale ospedaliero ha ricevuto assistenza per il ripristino delle normali condizioni operative. Giuseppe Giammanco, direttore generale dell’Arnas Garibaldi, ha espresso gratitudine alle squadre antincendio dell’ospedale e ai vigili del fuoco di Catania per la loro prontezza ed efficacia.