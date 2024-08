Il Cas informa che, a partire dalle ore 6 del 2 settembre 2024 e fino alle ore 20 dell’8 settembre 2024, saranno effettuati lavori per la rimozione della cenere vulcanica sull’autostrada A/18 Messina – Catania. I lavori interesseranno il tratto tra Giarre (km 57+000) e Acireale (km 71+000) in direzione Messina.

Durante questo periodo, la carreggiata sarà parzialmente chiusa con una chiusura alternata delle corsie di emergenza, marcia e sorpasso, a seconda delle necessità. Le aree di sosta, lo svincolo di Acireale e le relative pertinenze saranno anch’essi coinvolti, sia di giorno che di notte.

Per garantire la sicurezza, sarà in vigore un limite di velocità massimo di 60 km/h sui tratti autostradali interessati dai lavori e di 40 km/h sulle rampe di svincolo. Inoltre, è previsto un divieto di sorpasso sui tratti in lavorazione.