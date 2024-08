Ultimi giorni di mercato che si infiammano, con il Catania alla ricerca di un attaccante. La prima scelta ricadrebbe su Roberto Inglese, Svincolato dopo l’esperienza semestrale al Lecco dove non ha brillato particolarmente, una sola rete in 14 presenze. Il centravanti classe ’92, che ben prometteva con la maglia del Parma, è finito al centro di numerose voci di mercato. Ma nelle ultime ore pare che la squadra rossazzurra abbia dato l’input decisivo battendo la concorrenza, tra cui il Bari.

L’ ultima volta di Inglese in serie C fu con la maglia del Lumezzane, dal 2010 al 2013. Nell’ultima stagione, mise a segno 11 reti in 30 presenze.

Prossime ore che, dunque, potranno essere decisive per l’approdo di Roberto Inglese in terra etnea per indossare la maglia rossazzurra.