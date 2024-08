Concorsi Pubblica Amministrazione: lo aveva già annunciato il ministro Zangrillo e quest’anno sono state avviate diverse procedure concorsuali per l’obiettivo 170mila assunzioni entro fine del 2024 prefissato dal ministero. Ma quali sono i bandi attivi al momento e cosa c’è da sapere? Ecco, di seguito, tutte le informazioni necessarie.

Concorsi Pubblica Amministrazione: 750 ispettori del lavoro

Bando in scadenza domani, per candidarsi al concorso per 750 ispettori di vigilanza tecnica bandito dall’Ispettorato del lavoro. l reclutamento per l’Ispettorato del Lavoro avverrà su base regionale e riguarderà in particolare tredici regioni. Si può fare domanda per una sola regione, per via telematica tramite il portale InPa. Requisito necessario è la laurea.

Concorsi Pubblica Amministrazione: 470 assunzioni Agenzia delle Entrate-Riscossione

C’è ancora tempo, con scadenza al 10 settembre per il concorso dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione per 470 laureati da impegnare in attività professionali operative di carattere giuridico, economico, tecnico e amministrativo, finalizzate al recupero e alla tutela dei crediti. Non è richiesta alcuna esperienza pregressa. Per candidarsi è necessario essere in possesso almeno di una laurea triennale in uno dei seguenti indirizzi di studio: Scienze dei servizi giuridici, Scienze dell’Amministrazione e dell’Organizzazione, Scienze politiche e delle relazioni internazionali, Scienze economiche, Scienze dell’Economia e della gestione aziendale. In alternativa, ci si può candidare con un diploma di laurea in Giurisprudenza, Scienze Politiche, Economia e Commercio conseguito secondo il vecchio ordinamento. Candidature sempre tramite il portale InPa.

Concorsi Pubblica Amministrazione: 1.000 posti al Ministero della Giustizia

Bandito un concorso, con scadenza al 25 settembre, per 1.000 persone da impiegare a tempo indeterminato come autisti. Per candidarsi non è necessaria la laurea ma basta il diploma di maturità e il possesso della patente indicata sul bando.

Concorso INPS 2024: 1.756 posti

Ancora attesa per i bandi di Inps, la cui uscita è prevista entro l’autunno. In particolare, sono attesi il bando per reclutare 1.144 assistenti ai servizi, quello per 30 assistenti tecnici e un bando per 582 assistenti informatici.