L’inizio della scuola è alle porte e le famiglie italiane sono pronte ad acquistare il materiale scolastico. La spesa per i libri di testo sarà di 591,44 euro circa per ogni studente, secondo quanto afferma l’Osservatorio nazionale Federconsumatori. Per sostenere le famiglie ad affrontare queste spese importanti diverse regioni hanno istituito bonus e contributi. Ecco di seguito tutti gli aiuti.

Bonus libri scolastici: quali sono a disposizione

Sono diverse le regioni italiane che hanno disposto misure per aiutare le famiglie con il caro scuola. Ad esempio la Regione Lombardia offre il programma “Dote Scuola” con quattro tipologie di bonus:

buono scuola : per il pagamento delle rette di scuole primarie e secondarie, sia paritarie che statali;

: per il pagamento delle rette di scuole primarie e secondarie, sia paritarie che statali; bonus sostegno disabili : destinato agli istituti scolastici per supportare l’attività didattica di sostegno;

: destinato agli istituti scolastici per supportare l’attività didattica di sostegno; bonus libri e materiale didattico : per l’acquisto di libri di testo, dotazioni tecnologiche e strumenti didattici;

: per l’acquisto di libri di testo, dotazioni tecnologiche e strumenti didattici; bonus merito: per premiare gli studenti più meritevoli.

Il Lazio ha stanziato 13 milioni di euro per un bonus libri per le famiglia che hanno un Isee inferiore a 15.493,71 euro. Il bonus è per l’acquisto di libri di testo per scuole secondarie di primo e secondo grado. Le domande devono essere presentate al comune di residenza secondo le indicazioni del bando comunale. In regione Emilia Romagna le agevolazioni a disposizione sono invece due:

bonus libri : per gli studenti delle scuole secondarie con Isee inferiore a 15.748,78 euro;

: per gli studenti delle scuole secondarie con Isee inferiore a 15.748,78 euro; bonus scuola: offre diverse agevolazioni, dettagliate sul sito regionale.

Il Piemonte prevede, invece, due tipi di bonus:

bonus iscrizione e frequenza : per le rette delle scuole paritarie;

: per le rette delle scuole paritarie; bonus libri e materiale didattico: per libri, materiali e dotazioni tecnologiche.

I bonus sono riservati a famiglie con Isee fino a 26mila euro. Il Friuli Venezia Giulia offre il bonus “Dote Scuola” per studenti delle scuole secondarie con un Isee fino a 35mila euro.

La Sicilia, invece, garantisce la fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole primarie tramite il “Portale cedole librarie”. Per il 2024/2025, i Comuni saranno integrati nel processo di gestione e pagamento del bonus.

Bonus libri scolastici, a chi sono destinati

Le agevolazioni sono destinate agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, comprese le scuole paritarie e quelle formative accreditate, oltre ai percorsi di formazione professionale del sistema duale. L’accesso ai bonus è basato sul possesso di un Isee inferiore a una soglia che varia da regione a regione. Ad esempio in Puglia il limite Isee è di 10.632,94 euro, oppure di 14mila euro per le famiglie con tre o più figli.

Per ciò che concerne le modalità di richiesta del bonus, variano da regione a regione. Per conoscere tutti i requisiti, le scadenze e le informazioni necessarie bisogna consultare il bando sul sito della propria regione.