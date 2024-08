Aumenti pensioni 2025: importi in crescita in vista del prossimo anno, ma questa volta di valore minore. Se nel 2023 e 2024, a causa di un’ inflazione monstre, gli aumenti in base alla perequazione (l’adeguamento alla qualità della vita) sono stati particolarmente alti, con una rivalutazione del 7,3% (poi corretta all’8,1) e del 5,4%, il prossimo anno la percentuale scenderà di molto. Infatti, sia l’Istat che commissione europea hanno stimato per il 2025 una crescita dell’1,6%.

Aumenti pensioni 2025: le simulazioni per le minime

Stando alle simulazioni, l’aumento previsto potrebbe aumentare a circa 9,5 euro. Le pensioni minime, dunque, passerebbero da 598,6 a 608,18 euro.

Pensioni di 1.000 euro netti

Per quanto riguarda coloro che hanno una pensione da 1.000 euro netti, l’aumento potrebbe essere, invece di 16 euro in più.

Pensioni di 1.500 euro netti

In questo caso, il “bonus” anti-inflazione” potrebbe essere pari a 24 euro. Per le pensioni oltre 4 volte il minimo, come detto, gli aumenti saranno inferiori, almeno in rapporto al proprio assegno.

Aumenti pensioni 2025: i dettagli

Per ulteriori dettagli su questi aumenti e per avere conferme di quanto risultato dalle simulazioni, bisognerà attendere la fine dell’anno. Molto dipenderà anche dalle intenzioni dell’esecutivo che dovrà decidere se confermare l’impianto dello scorso anno o cambiare schema.

Aumenti pensioni minime: la proposta

Si torna a discutere su un alzamento delle pensioni minime. La proposta arriva da Forza Italia, con Tullio Ferrante, sottosegretario ai Trasporti. Si tratta di una battaglia storica. Il partito vorrebbe portare il trattamento base a 1.000 euro. Tuttavia, si tratta di una proposta che risulta essere fuori portata, come confermato anche dalle parole di Tajani. “La maggioranza sta lavorando intensamente su questo punto, ma non è facile perché sappiamo bene qual è la situazione economica”.

Aumenti settembre 2024

Tornando all’attualità, in vista dei pagamenti del mese di settembre sono, invece, previsti aumenti grazie ai rimborsi del 730. Il primo giorno bancabile sarà lunedì 2 settembre.