Nel tardo pomeriggio di ieri, lungo l’autostrada A18, nei pressi dello svincolo di Acireale si è verificato uno scontro tra una moto e un’automobile. Nell’incidente ha perso la vita il motociclista, un uomo di 40 anni si chiamava Bruno Arena.

L’uomo avrebbe perso la vita contestualmente all’arrivo dei soccorsi. Sul posto è intervenuto l’elisoccorso per trasportare il centauro in ospedale, insieme alla polizia stradale ed ai vigili del fuoco.

Su Facebook arrivano le prime testimonianze del tragico evento. Chi ha assistito allo scontro dichiara:” Sono passato pochi minuti dopo l’incidente, avevano appena sottratto da sotto l’auto il povero ragazzo, e insieme ad un medico facevano il massaggio cardiaco. Mi sono aggiunto dando il cambio ogni due minuti, insieme all’infermiere e l’altra ragazza, istruttrice blsd, scopro dopo. Si aggiunge un altro medico del Pronto soccorso del Cannizzaro, ma eravamo a mani vuote, le ambulanze non arrivavano, abbiamo dato l’anima per tenerlo in vita ma inutilmente. Poi le ambulanze, l’elicottero e quella telefonata della moglie a cui ha dovuto rispondere un agente della polizia stradale, ‘Signora purtroppo suo marito è morto’. Mi dispiace abbiamo fatto il possibile per 45 minuti ininterrottamente”.