Il Catania, reduce dalla convincente partita di Coppa Italia interna contro i calabresi del Crotone (esordio ufficiale sulla panchina etnea di Toscano), è pronto ad esordire nel nuovo campionato di Serie C, dopo un’estate “tormentata” dal punto di vista del mercato e dalle note vicende legate alla fidejussione.

I rossazzurri, sono pronti a dire la loro nel primo ed impegnativo appuntamento esterno in quel di Potenza, contro i campani del Sorrento (compagine guche, nel corso della scorsa stagione, ha dato del filo da torcere all’allora Catania di Zeoli).

Servirà la giusta determinazione, quella che Toscano chiede da tempo ai suoi, dando sempre “una sbirciatina” al mercato, dove l’esperto DS Faggiano, lavora in modo costante, per rendere la squadra ancora più competitiva.

Catania FC: il punto sul mercato dei rossazzurri

Il Catania “attende” ancora di poter ufficializzare i nuovi acquisti che, ormai da parecchio, si allenano sotto le direttive del tecnico calabrese, parliamo di Lunetta, Guglielmotti e i “neo-arrivati” Jimenez e il centravanti Montalto.

Sono ore frenetiche, infatti, Faggiano, sta provvedendo a risolvere i contratti di alcuni giocatori in esubero e ormai fuori dal progetto etneo, come Chiricò, Rapisarda, Monaco, Celli, Di Carmine, Silvestri e De Luca, ormai pronti a lasciare le falde dell’Etna per accasarsi altrove, lasciato degli slot che, a loro volta, saranno rimpiazzati da nuove pedine ormai da parecchio tempo nel mirino della squadra siciliana.

Nelle ultime ore, si era parlato anche di un nuovo interessamento del Catania nei confronti di Merola, calciatore del Pescara che, fino a qualche giorno fa, era quasi in procinto di accasarsi al Trapani, ma nelle ultime ore sembra che il Catania possa “affondare” il colpo, anche se si tratta, attualmente, solo di un’ipotesi.

Infine, Di Carmine, sembrerebbe esser finito nel mirino della Reggina e dello stesso Pescara, pronte a proporre al calciatore nuovi ruoli da protagonista.