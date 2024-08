Scongiurato il peggio in termini di incertezze societarie, il Catania si appresta a fare il suo debutto stagionale in Serie C: per la prima giornata del Girone C, gli etnei fanno visita al Sorrento (sul campo neutro di Potenza).

La squadra di mister Toscano, eliminata dalla Carrarese nella Coppa Italia dei ‘grandi’, è invece riuscita a guadagnarsi la qualificazione al turno successivo di quella di C avendo la meglio sul Crotone ai calci di rigore. Sorrento, invece, eliminato dal torneo dal Picerno.

Sorrento-Catania: dove seguire il match

Sorrento-Catania sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Max (205) e Sky Sport (252), nonché in streaming su NOW e Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI

SORRENTO (4-3-3) Harrasser; Vitiello, Blondett, Fusco, Panico; Cuccurullo, De Francesco, Riccardi; Guadagni, Bolsius, Scala. All. Barilari.

CATANIA (3-4-2-1): Bethers; Castellini, Di Gennaro, Ierardi; Bouah, Di Tacchio, Sturaro, Anastasio; Luperini, Carpani; Popovic. All. Toscano.