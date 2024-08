Poste Italiane annuncia che l’ufficio postale di San Cono sarà sottoposto a interventi di ristrutturazione, volti a migliorare la qualità dei servizi e l’accoglienza. Per assicurare la continuità del servizio nella zona, durante il periodo dei lavori sarà operativo un ufficio postale mobile, situato allo stesso indirizzo, aperto dal lunedì al venerdì dalle 8:20 alle 13:45 e il sabato fino alle 12:45.

L’ufficio di via Giusti è stato incluso nel progetto “Polis – Casa dei Servizi Digitali”, un’iniziativa di Poste Italiane che punta a semplificare e rendere più accessibile l’utilizzo dei servizi della pubblica amministrazione nei comuni con una popolazione inferiore a 15mila abitanti, con l’obiettivo di promuovere la coesione economica, sociale e territoriale e di superare il divario digitale.

La ristrutturazione degli spazi dell’ufficio postale di San Cono è pianificata per permettere lo sviluppo di attività innovative attraverso i canali fisici e digitali dell’azienda. Per gestire i nuovi sportelli unici e i servizi correlati, Poste Italiane ha lanciato un programma di formazione specifico per i propri dipendenti, con oltre 4mila ore di corsi previste in Sicilia dall’inizio dell’anno.

Oltre ai servizi INPS per i pensionati, come la richiesta del cedolino pensionistico, della certificazione unica e del modello Obis M, in futuro presso l’ufficio di San Cono saranno disponibili per i cittadini anche numerosi altri servizi della pubblica amministrazione. Tra questi, sarà possibile richiedere la carta d’identità elettronica, il passaporto, certificati di stato civile e anagrafici, autodichiarazioni di smarrimento, denunce di detenzione e trasporto d’armi, richiesta di riemissione del codice fiscale e molto altro.

Al termine dei lavori di ristrutturazione, previsti entro la fine di settembre, l’ufficio postale di via Giusti 7 riaprirà al pubblico con i consueti orari di apertura.