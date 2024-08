Un passo alla volta, affrontando un avversario dopo l’altro, la Meta Catania è pronta a riconfermarsi tra le protagoniste del futsal italiano. La squadra rossazzurra ha scoperto il suo calendario per la stagione 2024-2025, con il presidente Enrico Musumeci presente al sorteggio.

L’inizio sarà di grande rilievo per la Meta Catania, che esordirà in casa il 18 ottobre alle 20:30 contro la Came Dosson. La prima trasferta sarà alla seconda giornata, in cui i rossazzurri affronteranno il Drugstone Manfredonia, per poi tornare al PalaCatania nella terza giornata, dove li attende una sfida cruciale contro i rivali della Feldi Eboli. Tra gli altri incontri di spicco, la sfida contro l’L84 alla 13ª giornata, e il doppio confronto con il Napoli: il 24 gennaio al PalaCatania e il 17 maggio al Palajacazzi, per chiudere in bellezza la stagione regolare.

La squadra guidata da coach Juanra sta completando gli ultimi preparativi in vista del Preliminary Round in Danimarca, previsto dal 20 al 25 agosto. La Champions League rappresenta un traguardo significativo, e c’è la concreta possibilità di superare questa fase preliminare per accedere al Main Round, che potrebbe essere ospitato successivamente al PalaCatania.

Il presidente Enrico Musumeci afferma: “speriamo di arrivare alla partenza del campionato in primis con l’accesso in Champions League al Main Round e poi con la gamba giusta. Non è la prima volta che affrontiamo alla prima la Came Dosson di un amico come il presidente Zanetti e sappiamo che sarà subito una partenza non facile, come la prima fuori casa contro Manfredonia. Una partenza subito ad alta tensione con la terza giornata al PalaCatania contro la Feldi Eboli o il match contro Italservice Pesaro. Insomma mi aspetto ancora una volta un campionato equilibrato e con battaglie in campo fino all’ultimo secondo”.