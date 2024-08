Concorso aeronautica militare 2024: È stato indetto il concorso dell’aeronautica per orchestrali 2024 finalizzato alla selezione di musicisti per la banda musicale. In particolare, saranno selezionate 29 figure in grado di suonare vari strumenti musicali. Le domande di partecipazione devono essere presentate entro il 13 settembre 2024.

Concorso aeronautica militare 2024: i profili richiesti

La selezione presso l’Aeronautica Militare è rivolta a 29 orchestrali in grado di suonare i seguenti strumenti musicali:

n. 1 posto di Primo Maresciallo per 1° flauto (con l’obbligo dell’ottavino) – 1ª parte A;

– 1ª parte A; n. 1 posto di Maresciallo di 1ª Classe 3° oboe (con l’obbligo del corno inglese) – 2ª parte A;

– 2ª parte A; n. 1 posto di Maresciallo di 1ª Classe per corno inglese (con l’obbligo dell’oboe) – 2ª parte B;

– 2ª parte B; n. 1 posto di Primo Maresciallo per 1° clarinetto soprano in sib n.1 – 1ª parte A;

– 1ª parte A; n. 1 posto di Maresciallo di 1ª Classe per 1° clarinetto soprano in sib n.4 – 2ª parte A;

– 2ª parte A; n. 1 posto di Maresciallo di 1ª Classe per 1° clarinetto soprano in sib n.7 – 2ª parte B;

– 2ª parte B; n. 1 posto di Maresciallo di 1ª Classe per 1° clarinetto soprano in sib n.8 – 2ª parte B;

– 2ª parte B; n. 1 posto di Maresciallo di 2ª Classe per 2° clarinetto soprano in sib n.5 – 3ª parte A;

– 3ª parte A; n. 1 posto di Maresciallo di 2ª Classe per 2° clarinetto soprano in sib n.6 – 3ª parte A;

– 3ª parte A; n. 1 posto di Maresciallo di 2ª Classe per 2° clarinetto soprano in sib n.8 – 3ª parte A;

– 3ª parte A; n. 1 posto di Maresciallo di 2ª Classe per 2° clarinetto soprano in sib n.10 – 3ª parte B;

– 3ª parte B; n. 1 posto di Maresciallo di 2ª Classe per 2° clarinetto soprano in sib n.12 – 3ª parte B;

– 3ª parte B; n. 1 posto di Maresciallo di 1ª Classe per 1° clarinetto contralto in mib (raddoppio) – 2ª parte B;

– 2ª parte B; n. 1 posto di Maresciallo di 2ª Classe per 3° clarinetto basso in sib – 3ª parte B;

– 3ª parte B; n. 1 posto di Maresciallo di 2ª Classe per 2° sassofono baritono in mib – 3ª parte B;

– 3ª parte B; n. 1 posto di Maresciallo di 1ª Classe per 1° contrabbasso ad ancia – 2ª parte B;

– 2ª parte B; n. 1 posto di Maresciallo di 1ª Classe per 3° corno fa-sib – 2ª parte A;

2ª parte A; n. 1 posto di Maresciallo di 2ª Classe per 5° corno in fa-sib – 3ª parte B;

– 3ª parte B; n. 1 posto di Primo Maresciallo per 1ª tromba in sib ( con l’obbligo del trombino in fa) – 1ª parte A;

con l’obbligo del in fa) – 1ª parte A; n. 1 posto di Maresciallo di 1ª Classe per 2ª tromba in sib – 2ª parte A;

– 2ª parte A; n. 1 posto di Maresciallo di 1ª Classe per 3ª tromba in sib – 2ª parte B;

– 2ª parte B; n. 1 posto di Primo Maresciallo per 1ª tromba in fa – 1ª parte A;

– 1ª parte A; n. 1 posto di Maresciallo di 1ª Classe per 2° trombone tenore – 2ª parte B;

– 2ª parte B; n. 1 posto di Maresciallo di 2ª Classe per 3° trombone tenore (con l’obbligo della tromba in sib basso) – 3ª parte B;

– 3ª parte B; n. 1 posto di Maresciallo di 1ª Classe per trombone basso in fa – 2ª parte A;

– 2ª parte A; n. 1 posto di Primo Maresciallo per 2° flicorno sopranino in mib – 1ª parte B;

– 1ª parte B; n. 1 posto di Primo Maresciallo per 1° flicorno contralto in mib – 1ª parte B;

– 1ª parte B; n. 1 posto di Maresciallo di 2ª Classe per 3° flicorno basso in sib (con l’obbligo del trombone tenore e del flicorno tenore) – 3ª parte B;

– 3ª parte B; n. 1 posto di Maresciallo di 2ª Classe per 3° flicorno Contrabbasso in Sib – 3ª parte B.

Concorso aeronautica militare 2024: requisiti

Possono partecipare al concorso per orchestrali dell’Aeronautica 2024 le persone in possesso dei seguenti requisiti:

essere cittadini italiani;

aver conseguito o essere in grado di conseguire entro l’anno solare in cui è bandito il concorso un Diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale o quadriennale integrato dal corso annuale, previsto per l’ammissione ai corsi universitari;

godere dei diritti civili e politici;

aver compiuto il 18° anno di età e non aver superato il giorno di compimento del 40° anno di età.

aver conseguito in un conservatorio statale o in altro analogo istituto legalmente riconosciuto il diploma nello strumento o negli strumenti per il/i quale/i concorrono o in uno strumento affine di cui all’allegato A, che costituisce parte integrante del presente bando;

non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego in una Pubblica Amministrazione.

non essere stati condannati per delitti non colposi,

non essere stati sottoposti a misure di prevenzione;

aver tenuto condotta incensurabile;

non aver tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato;

aver riportato esito negativo agli accertamenti diagnostici per l’abuso di alcool, per l’uso, anche saltuario od occasionale di sostante stupefacenti, nonché per l’utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico;

non aver prestato servizio sostitutivo civile, come specificato nel bando;

se militare, non avere in atto un procedimento disciplinare avviato.

Gli appartenenti ai ruoli dei marescialli e sergenti, al ruolo dei volontari in servizio permanente e i volontari in ferma in servizio per partecipare al concorso dovranno possedere anche i seguenti requisiti:

non aver riportato sanzioni disciplinari più gravi della consegna nell’ultimo biennio o nel periodo di servizio prestato se inferiore a due anni;

essere in possesso della qualifica non inferiore a “nella media” o giudizio corrispondente nell’ultimo biennio o nel periodo di servizio prestato se inferiore a due anni.

Concorso aeronautica militare 2024: le prove

Lo svolgimento del concorso prevede l’espletamento delle seguenti fasi: