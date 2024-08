Il 12° nucleo elicotteri dei carabinieri di Catania, situato all’interno dell’aeroporto Fontanarossa, ha recentemente acquisito un moderno velivolo bimotore dotato di avionica e sistemi di navigazione all’avanguardia. Questo elicottero è equipaggiato con una telecamera Wescam a infrarossi, un potente faro di ricerca, un verricello di soccorso e un gancio baricentrico, ideali per il recupero di feriti o dispersi. Le sue elevate prestazioni consentono di trasportare fino a 8 passeggeri e di operare in condizioni meteorologiche difficili, sia di giorno che di notte, su qualsiasi tipo di terreno.

Il 12° Nucleo Elicotteri ha tra le sue principali funzioni il contrasto all’illegalità, come la sorveglianza su furti, rapine e la scoperta di piantagioni di cannabis. Inoltre, il reparto gioca un ruolo cruciale nella lotta ai crimini ambientali, identificando discariche illegali, sversamenti in aree marine e lacustri, e casi di costruzioni abusive. Le operazioni di monitoraggio delle riserve idriche, la vigilanza su parchi, aree protette e siti archeologici sono altrettanto rilevanti. Il nucleo è anche fondamentale nelle ricerche di persone scomparse e negli interventi di protezione civile, in particolare durante calamità naturali, come le frequenti eruzioni dell’Etna.