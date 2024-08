Una nuova opportunità di Assunzioni nelle Ferrovie dello Stato, un occasione per formare ed assumere nuovi capi stazione per tutta Italia. L’offerta di lavoro è rivolta ai diplomati senza esperienza. La candidatura scade il 27 agosto 2024.

Assunzioni Ferrovie dello Stato, capo stazione: le mansioni

L’assunzione e volta ad ampliare l’operativo di capi stazioni per la Rete Ferroviaria Italiana, le risorse selezionate saranno inserite presso le strutture societarie in tutta la penisola.

I candidati selezionati svolgeranno principalmente le seguenti mansioni;

dirigenza del movimento;

sorveglianza ;

; coordinamento tecnico, pratico e gestionale in ambito stazione e nei settori relativi all’andamento dei treni;

in ambito stazione e nei settori relativi all’andamento dei treni; applicazione delle norme regolamentari dell’esercizio.

Le assunzioni avverranno mediante la stipula di un contratto di apprendistato professionalizzante, come da CCNL. Sono previsti diversi vantaggi, come la carta di libera circolazione, il welfare integrativo, buoni pasto, assicurazione sanitaria, ecc…

Assunzioni Ferrovie dello Stato: requisiti

Per candidarsi all’offerta di lavoro di capi stazione è necessario possedere i seguenti requisiti;

età compresa tra i 18 e i 29 anni , inclusi;

, inclusi; diploma di scuola secondaria superiore di liceo;

di scuola secondaria superiore di liceo; patente B;

possesso dei requisiti fisici previsti per il ruolo, la cui verifica è parte integrante del processo di selezione.

Inoltre, per completare il profilo del candidato ideale, rientrano le capacità decisionale, l’iniziativa, tensione al risultato, integrazione, comunicazione aperta ed un particolare orientamento al cliente.

I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza dell’annuncio (27 agosto), l’unica eccezione è per il requisito della patente B, che deve essere presente alla data di assunzione.

Quali saranno le sedi di lavoro? e come candidarsi

Come detto in apertura, le sedi sono sparse per tutto il territorio nazionale, dalle isole alla penisola.

Qualora i candidati superino le fasi di screening preliminari saranno chiamati ad esprimere una sola preferenza rispetto alla regione di inserimento.

Per candidarsi, bisogna presentare domanda entro il 27 Agosto del corrente anno, visitando questa pagina web, e da li candidarsi direttamente.