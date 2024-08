In Sicilia sono state raccolte 100 mila firme per il referendum per l’abrogazione della legge sull’autonomia differenziata, di cui: 43 mila online e 60 mila cartacee.

A darne notizia il comitato promotore regionale, che comunica attraverso una nota: “il risultato è frutto di un lungo lavoro che ha riacceso la speranza in tantissimi cittadini, e che ha fatto riscoprire la bellezza e il valore della partecipazione democratica”.

Il grande risultato ottenuto dimostra come la Sicilia si oppone con tutte le sue forza all’autonomia differenziata. La legge, infatti, è considerata dannosa per l’intero paese, e in particolare per le regioni più vulnerabili come la Sicilia. La raccolta di firme contrasta nettamente con la posizione del governo regionale, guidato dal presidente Schifani.

La campagna di raccolta firme continuerà per raggiungere un numero maggiore di cittadini.