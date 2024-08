Sono bastati solo tre giorni di pioggia per lenire la situazione ormai tragica del Lago di Pergusa, diventato simbolo della grave siccità idrica.

Negli scorsi giorni, forti temperali hanno colpito le zone interne della nostra isola, una rarità che forse potrà portare una lieve tregua all’ormai situazione tragica che sta affrontando la Sicilia.

Si tratta di una precipitazione meteorologica di appena 54 millimetri, che secondo la misurazione effettuata dal geologo Francesco Paolo Patrinicola , è stata sufficiente per far ricomparire il suddetto lago.

In questi giorni le campagne dell’entroterra siciliano hanno tirato un sospiro di sollievo. Nonostante questo piccolo segnale positivo, la situazione resta di emergenza, dato che le previsioni meteo per i prossimi giorni non sono buone.