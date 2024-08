Nella Beach Arena di San Benedetto del Tronto, la squadra catanese di beach soccer è riuscita a portare a casa la vittoria contro il Pisa, con un punteggio di 4-3.

Permettendo così alla squadra di sollevare il trofeo della 20ª edizione del Campionato di Beach Soccer Figc-Lega Nazionale Dilettanti. Si tratta del terzo scudetto per il club etneo e del quindicesimo titolo complessivo.

A segnare i punti della vittoria: Ponzetti, Be Martins, Rafael e Catarino. Be Martins è stato premiato come miglior giocatore del torneo, mentre il portiere Rafael è stato riconosciuto come il miglior portiere del campionato.