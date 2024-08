Dove andare al mare in Sicilia: la Sicilia con i suoi chilometri di coste è una delle destinazioni balneari più affascinanti d’Italia. Da sempre rinomata per le sue spiagge mozzafiato e della acqua cristalline. Inoltre offre una grande varietà tra sabbie dorate e calette roccioso, ognuna con il suo carattere unico, la Sicilia accontenta tutti i gusti. Scopriamo insieme la otto spiagge più belle dell’Isola, perfette per rilassarsi durante questo mese d’agosto!

Dove andare al mare in Sicilia: spiaggia di Calamosche

Situata all’interno della Riserva di Vendicari, si trova la bellissima spiaggia di Calamosche. Si tratta di una caletta di sabbia finissima, lunga circa 200 metri. Si tratta di un vero e proprio paradiso terrestre: mare calmo e cristallino, protetto da due promontori rocciosi dove si celano grotte e insenature, luogo perfetto dove fare snorkeling. La baia può essere raggiunta percorrendo un sentiero di circa un chilometro a piedi.

Dove andare al mare in Sicilia: Scala dei Turchi

A pochi chilometri dalla valle dei templi ad Agrigento, si può ammirare l’affascinante scogliera bianca della Scala dei Turchi. Il litorale di sabbia finissima e dorata termina con la maestosa scogliera bianca e liscia, in cui è possibili sdraiarsi e rilassarsi. Il sentiero non è in tutti i suoi punti agevole, infatti bisogna procedere con cautela lungo tutti i tratti di scogliera stretti e non riparati.

Dove andare al mare in Sicilia: Riserva naturale dello Zingaro

Una delle spiagge da visitare nel mese di agosto sono certamente le piccole calette della riserva naturale dello Zingaro, che si diramano da Castellammare del Golfo a San Vito lo Capo. Si tratta di piccole calette bianche e ciottolose bagnate da un mare cristallino .Partendo da San Vito lo Capo la prima cala che incontrerete è quella di Tonnarella dell’Uzzo (in foto) , la più estesa e frequentata. Continuando il percorso si potranno trovare calette meno frequentate in cui sarà possibile rilassarsi e godere di pace e tranquillità.

Dove andare al mare in Sicilia: Isola Bella

Soprannominata “la perla del Mediterraneo” a poca distanza dalla città di Taormina, lungo la costa orientale, si trova una delle spiagge più affascianti delle Sicilia. La spiagge di ciottoli, bagnati da un mare turchese, è incastonata tra le sue altro scogliere. Unica attenzione al fondale roccioso, che a volte presenta rocce appuntite e irregolari, per questo sarà opportuno munirsi di scarpetta da scogli.

Dove andare al mare in Sicilia: Lido di Cefalù

Si tratta di di un chilometro di spiaggia incastonata nel cuore della città. Il fondale cristallino è basso e adatto a bambini e anziani. Si potranno trovare sia tratti di spiaggia libera che diversi lidi attrezzati. Questa scenografia, già di per sé perfetta, è arricchita dalle suggestive case del centro storico, che guardano il mare, e dalla Rocca che sovrasta la città.