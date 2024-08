Bonus nascita Sicilia 2024: la Regione Sicilia firma il decreto attuativo per la misura economica che mira a sostenere le famiglie con figli. La regione ha stanziato poco meno di un milione e mezzo di euro per l’anno in corso per far fronte alle domande dei genitori con figli nati di recente.

Bonus nascita Sicilia 2024: i requisiti

I requisiti per ottenere l’agevolazione sono i seguenti:

Spetta al genitore che ha avuto figli tra l’1 gennaio 2024 e il 31 dicembre 2024,

Cittadinanza italiana,

ISEE familiare non superiore a 3 mila euro,

Residenza in Sicilia da almeno 12 mesi al momento del parto,

Nascita in Sicilia.

Il bonus nascite della Regione Siciliana ammonta a 1.000 euro per la nascita (o adozione) di ciascun figlio dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024.

Saranno adottati due criteri per stilare la graduatoria:

Il primo è la priorità dei nuclei familiari con minor ISEE, Il secondo: a parità di ISEE avrà la precedenza il nucleo familiare con più membri.

Bonus nascita Sicilia 2024: come fare domanda

La domanda per ottenere l’agevolazione deve essere presentata presso l’Ufficio Servizi Sociali del Comune di residenza. Si potrà inviare una mail PEC all’indirizzo istituzionale del Municipio o, in alternativa, sarà possibile recarsi fisicamente presso l’Ente di riferimento. Nel caso della mail PEC bisognerà indicare nel relativo oggetto della domanda la dicitura “Domanda di Bonus Figlio 2024″.

Cercando online, è possibile reperire il modulo da compilare nel caso della domanda PEC fatta telematicamente. Oltre al modulo in questione, il richiedente deve assicurarsi di inserire nella richiesta:

fotocopia del documento di riconoscimento dell’istante in corso di validità,

attestato indicatore ISEE rilasciato dagli Uffici abilitati, in corso di validità,

in caso di soggetto extracomunitario, copia del permesso di soggiorno in corso di validità,

copia dell’eventuale provvedimento di adozione.

Qualora la documentazione sopraelencata non sia fornita correttamente, il nucleo familiare sarà escluso dall’ammissione al bonus. Tutte le istanze correttamente corredate e inviate nelle finestre temporali stabilite dall’Ente saranno prese in considerazione dall’Ufficio del Comune.

Bonus nascita Sicilia 2024: le scadenze da rispettare

La regione ha stabilito diversi scaglioni temporali entro i quali i genitori potranno presentare la domanda. Segue la lista dei periodi di riferimento per la regione Sicilia: