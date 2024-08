Carta Docente 2024, scadenza vicina: come richiederla

Carta Docente 2024: ultimi giorni per richiedere il bonus da 500 euro. Ecco tutte le informazioni necessarie.

Carta Docente 2024: manca poco al termine ultimo per chiedere il bonus di 500 euro annui. La data di scadenza è, infatti, fissata al 31 agosto 2024. Ecco, nel dettaglio, un riepilogo con tutte le informazioni necessarie del bonus e le istruzioni per poter effettuare la richiesta.

Carta docente 2024: che cos’è?

Questa iniziativa del Ministero dell’Istruzione, prevista dalla legge 107 del 13 luglio 2016, consiste in un bonus del valore di 500 euro per effettuare l’acquisto, fisicamente o online, di libri e testi utili all’aggiornamento professionale; hardware e software; corsi per attività di aggiornamento e qualificazione delle competenze professionali; corsi di laurea, anche magistrale o specialistica, inerenti al profilo professionale. Il bonus si può, inoltre, utilizzare per comprare biglietti per spettacoli teatrali, mostre, eventi culturali, o per partecipare a iniziative coerenti con le attività individuate nell’ambito del piano triennale dell’offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione. Bisogna specificare che il bonus può essere utilizzato solo con gli enti accreditati presso il ministero dell’istruzione.

I fondi verranno erogati con una carta elettronica contenente, appunto, la disponibilità di 500 euro per ciascun anno scolastico.

Carta docente 2024: a chi è destinata?

I destinatari del bonus da 500 euro sono gli insegnanti di ruolo, ai supplenti annuali e a una parte di lavoratori precari. Sono anche inclusi docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o utilizzati con altre funzioni, insegnanti all’estero e in servizio nelle scuole militari.

Come fare domanda

Il 31 agosto è il termine ultimo per richiedere il bonus relativo all’anno scolastico 2022/2023. Tuttavia, la Carta Docente potrà essere richiesta anche per il prossimo anno scolastico, 2024/2025, con scadenza sempre fissata al 31 agosto, ma del 2026.

Per poter effettuare la domanda, basterà fare accesso al sito web del Ministero dell’Istruzione (cartadeldocente.istruzione.it) attraverso le proprie credenziali SPID o CIE. Una volta fatta la registrazione, verrà generato il bonus da 500 euro, pronto subito all’utilizzo.