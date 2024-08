Olimpiadi Parigi 2024, le parole di Alberta Santuccio dopo l’oro nella spada femminile

Olimpiadi di Parigi 2024: oro nella squadra femminile di spada. Alberta Santuccio parla dopo la vittoria esprimendo tutta la sua emozione.

“Ho aspettato un po’ per essere certi che fosse tutto vero… e dopo essermi svegliata stamattina con la medaglia al mio fianco ho capito che si.. SIAMO CAMPIONESSE OLIMPICHE” così esordisce Alberta Santuccio in un primo post Instagram a seguito della vittoria della medaglia d’oro alle Olimpiadi di Parigi 2024. La campionessa siciliana ha gareggiato insieme a Rossella Fiamingo, Giulia Rizzi e Mara Navarria formando la squadra femminile di spada italiana che, dopo aver battuto in casa la squadra di spada francese, ha conquistato il gradino più alto del podio.

La campionessa si è lasciata andare nei ringraziamenti, specialmente nei confronti delle proprie compagne di squadra con le quali ha condiviso ogni magico momento: “GRAZIE alle mie compagne di squadra.. perché insieme siamo riuscite a trascinarci e a conquistarci il tetto più alto del mondo.. poi GRAZIE perché insieme abbiamo scritto la storia della scherma italiana di spada femminile.. e, infine, GRAZIE perché un’emozione così grande non l’avevo mai provata“.

E poi la Santuccio pensa alla nonna che, come dice: “nonostante l’età era qui a Parigi a fare da capo degli ultras“. Pensa alla famiglia, al futuro marito e agli amici. Un grande ringraziamento va all’allenatore Pantoni Daniele, al gruppo delle FiammeOro, a tutta la federazione scherma italiana e allo staff medico. Grandissima emozione per un risultato costruito nel tempo con fatica e sacrifici.

Finiti i ringraziamenti, la campionessa corona la sua esperienza e conclude il suo testo riassumendo il tutto con: “insomma GRAZIE ITALIA“.