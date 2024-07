Tessera Sanitaria online: come richiedere il documento da casa

Tessera Sanitaria online: come richiedere da casa il necessario documento personale senza recarsi agli appositi uffici.

Tessera Sanitaria online: è possibile ottenerla qualora ancora in corso di validità, in caso di furto o smarrimento, richiedendo un duplicato alle Agenzie dell’Entrate. Come? Ecco la guida, di seguito.

Tessera Sanitaria online: perché è essenziale

La tessera Sanitaria è un fondamentale documento personale rilasciata a tutti i cittadini aventi diritto alle prestazioni fornite dal Servizio Sanitario Nazionale (SSN); dal 2011 è sostituita dalla Tessera Sanitaria-Carta Nazionale dei Servizi (TS-CNS), dotata di microchip. Non bisogna fare richiesta per averla, viene inviata automaticamente ai cittadini al momento della nascita e quando si è prossimi alla data di scadenza. È di conseguenza gratuita ed essenziale qualora l’avente diritto debba effettuare una visita medica, ritira un medicinale in farmacia, prenota un esame in un laboratorio di analisi, si sottopone ad una visita specialistica in ospedale o presso una ASL o comunque debba mostrare il proprio codice fiscale. Nella nuova versione – quella del 2011 – inoltre può essere utilizzata anche come strumento di autenticazione per attivare e accedere ai servizi online come SPID o CIE.

Tessera Sanitaria online in caso di furto o smarrimento

In caso di furto o smarrimento di una tessera sanitaria ancora in corso di validità, è possibile ottenere un duplicato online tramite Agenzia delle Entrate, accedendo all’area riservata del sito. Se si è in possesso delle credenziali SPID o CIE è sufficiente selezionare la voce “Servizi” e digitare “tessera” nell’apposita barra di ricerca per richiedere la copia anche per conto dei figli se minorenni. Qualora invece non si sia in possesso delle credenziali per accedere ai servizi online della pubblica amministrazione, è possibile inviare, via PEC, il modello AA4/8 scaricabile online a un qualunque ufficio dell’Agenzia insieme alla copia del documento d’identità.

Tessera Sanitaria online in caso di deterioramento

In questo secondo caso si può richiedere online una nuova tessera, senza doversi recare in presenza agli uffici preposti. Anche qui si aprono due possibilità: se si possedeva una tessera sanitaria con microchip (TS/CNS) è possibile richiederne una nuova online solo utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, autenticandosi con le credenziali come SPID, CIE o simili. Se invece la tessere era del tipo senza microchip è sufficiente indicare il proprio codice fiscale oppure i propri dati anagrafici completi, a cui si aggiunge la necessità di inserire alcuni dati relativi alla dichiarazione dei redditi presentata nell’anno precedente e la motivazione della richiesta

Il richiedente in base le sue caratteristiche riceverà una diversa tipologia di Tessera Sanitaria:

una TS priva di microchip), se l’intestatario ha un’assistenza al SSN con scadenza uguale o inferiore a sei mesi;

priva di microchip), se l’intestatario ha un’assistenza al SSN con scadenza uguale o inferiore a sei mesi; una TS / CNS (con microchip), se l’intestatario ha un’assistenza al SSN con scadenza superiore a sei mesi;

(con microchip), se l’intestatario ha un’assistenza al SSN con scadenza superiore a sei mesi; un tesserino di codice fiscale, se l’intestatario ha perso il requisito di assistenza al SSN.

La richiesta di una nuova Tessere implica in ogni caso l‘annullamento della precedente. È possibile effettuare online la richiesta di un solo duplicato.