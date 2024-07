Bonifico bancario: le modalità d’utilizzo più interessanti

Tra la miriade di metodi di pagamento moderni in circolazione, uno abbastanza tradizionale che non ha perso appeal è il bonifico bancario. Si tratta di una modalità di trasferimento di denaro tra due conti correnti diversi, solitamente raggiungibili tramite un codice univoco detto IBAN, che contiene tutte le informazioni relative alla banca di destinazione e il numero di conto del beneficiario del bonifico. Questo metodo viene ancora oggi considerato tra i più sicuri a disposizione degli utenti, in quanto tracciabile e revocabile in casi di estrema emergenza.

E’ possibile effettuare bonifici per pagamenti nazionali e internazionali, verso privati o aziende in Italia e all’estero. Può essere impostato in giorni specifici per saldare pagamenti ricorrenti, come affitti o bollette. Viene accettato da diversi siti di e-commerce per acquisti online, dato che non è necessario condividere le proprie informazioni bancarie con il commerciante e, infine, per pagare fornitori, dipendenti e altre spese aziendali.

Il bonifico nel gioco online: prelievi e depositi

Tra i settori più moderni che accettano il bonifico bancario come metodo di pagamento c’è quello dell’iGaming, ossia del gioco online. Questo perché i portali in rete devono garantire a ogni tipologia di giocatore la possibilità di avere un’esperienza di gioco e navigazione che si adatti alle proprie caratteristiche ed esigenze. Quindi, tra le operazioni da effettuarsi nel corso della sessione di gioco vi è spesso quella del prelievo delle vincite o del deposito di denaro sul proprio account. Ovviamente, essendo un vero e proprio conto, come si intenderebbe quello bancario, tra i metodi di pagamento disponibili non manca praticamente mai il bonifico, che è particolarmente apprezzato dagli utenti un po’ più esperti a livello anagrafico.

Seppur circondato da metodi di transazione più avanzati, quindi, lui rimane uno dei più gettonati in assoluto. L’elenco dei casinò che accettano il bonifico bancario come metodo di pagamento e di prelievo ne è una conferma. Infatti, sono moltissime le piattaforme di gioco che lo consigliano insieme a PayPal e alle carte di credito. Questo rende il deposito o il prelievo operazioni facili e sicure da eseguire per chiunque, con accredito o addebito diretto sul proprio conto corrente.

Transazioni nazionali e internazionali

Come accennato in fase di introduzione, poi, i bonifici permettono di inviare e ricevere denaro sia a livello nazionale che internazionale. Nel caso di transazione su territorio italiano, il bonifico risulterà essere più rapido ed economico a livello di commissioni. Nel caso dei bonifici verso paesi al di fuori dei confini nazionali, invece, il tempo di elaborazione potrebbe risultare leggermente più lungo, anche se la tecnologia in questo senso sta aiutando molto, e le commissioni da pagare potrebbero essere più elevate. Per esempio, per ricevere un bonifico dall’estero, vedasi l’Inghilterra, ci si potrebbe ritrovare a pagare da beneficiari una tassa di circa 15€, che varia a seconda dell’istituto bancario di riferimento. Riguardo i bonifici internazionali, poi, esistono due principali tipologie di operazione: SEPA e non SEPA. I primi sono molto più efficaci dei secondi, in quanto risultano sicuramente meno dispendiosi in termini di commissioni e consentono in tempi più rapidi di trasferire il denaro nei conti di circa 36 Paesi europei. I non SEPA, invece, non prevedono limiti da un punto di vista territoriale, in quanto le transazioni sono concesse in tutto il mondo, ma sono generalmente più lenti e più costosi dei primi.

Le varie opzioni di bonifico bancario: dall’istantaneo al programmato

Ma le differenze non riguardano solo la territorialità, bensì anche la sveltezza e la cadenza con cui i bonifici possono essere effettuati. A partire dal fatto che è possibile regolare la velocità del bonifico bancario, che potrà essere impostato come ordinario o come immediato. Il primo potrebbe metterci fino a un massimo di 3 giorni lavorativi (di norma) a entrare sul conto corrente del beneficiario, a meno che non si tratti di un trasferimento di denaro tra due conti appartenenti al medesimo istituto bancario, per esempio Unicredit con Unicredit e così via. Altrimenti, è possibile impostare il bonifico come istantaneo, per permettere di accreditare immediatamente l’importo spedito sul conto di chi deve ricevere la somma di denaro.

Solitamente questa opzione non è gratuita e le commissioni potrebbero essere leggermente più alte di quelle normalmente applicate dalla banca. Infine, è possibile programmare il bonifico in anticipo, semplicemente selezionando la data in cui dovrà partire la transazione fisicamente dal proprio conto in banca, o impostarlo come bonifico periodico. Una modalità, quest’ultima, particolarmente utile per saldare pagamenti come utenze, bollette e acquisti fatti sempre nel medesimo periodo di tempo, nel caso di privati. Qualora si tratti di aziende, si potrà impostare il bonifico periodico o programmarlo per il saldo degli stipendi, dei fornitori e delle fatture.

Infine, anche i ministeri o gli istituti di previdenza sociale possono elargire i propri contributi, come l’Assegno Unico o la Pensione, tramite bonifico bancario ricorrente e programmato.