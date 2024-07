Sicilia, allarme siccità: ne parla anche New York Times

Siccità in Sicilia: il problema raggiunge anche i media internazionali. In un articolo, il New York Times ha trattato il tema.

È un’estate 2024 difficile, quella che sta affrontando la Sicilia, martoriata dal problema della siccità, con conseguente acqua razionata che provoca un disagio non di poco conto per i cittadini. La situazione di emergenza ha, persino, catturato l’attenzione della stampa internazionale.

In un articolo del 24 luglio, il New York Times ha, infatti, trattato il tema, aggiungendo che questo potrebbe avere forti ripercussioni anche sul turismo dell’isola. Non si è lasciata attendere la risposta della ministra del Turismo, Daniela Santanchè, che ha espresso il suo disappunto su X, in risposta all’articolo del New York Times: “Nessuno nega il dramma della siccità in Sicilia, ma inaridire anche il turismo, colpevolizzandolo come fa il New York Times, aggiunge danno al danno“, queste le parole della ministra.

Dall’opposizione, le critiche sono, invece, rivolte alla ministra. Angelo Bonelli, di Alleanza Verdi e Sinistra ha criticato duramente Santanché, affermando che la siccità devasta il Sud da tempo e che la ministra “scopre l’emergenza solo grazie al New York Times”. Dal Movimento 5 Stelle, Pietro Lorefice si scaglia anch’esso contro Daniela Santanchè: “Ora Santanchè ha da ridire perfino sul giornalismo d’oltreoceano. La disinformazione non è causata dal lavoro del New York Times, ma dalla maggioranza stessa, arrivata ormai a incolpare gli occhiali della propria miopia”.