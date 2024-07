Meteo Sicilia, le previsioni per l’ultimo weekend di luglio

Meteo Sicilia, le previsioni per quest'ultimo weekend di luglio: temperature in netto abbassamento e giornate soleggiate

Meteo Sicilia: le alte pressioni continuano a garantirci tempo stabile e assolato, le temperature invece sembrano finalmente abbassarsi per quest’ultimo weekend di luglio.

Meteo Sicilia, venerdì 26

Litorale tirrenico e litorale ionico : cieli sereni o poco nuvolosi per tutta la giornata.

: cieli sereni o poco nuvolosi per tutta la giornata. Litorale meridionale e zone interne: cieli sereni o poco nuvolosi, con qualche addensamento serale.

cieli sereni o poco nuvolosi, con qualche addensamento serale. Appennino: cieli inizialmente poco nuvolosi, con nuvolosità più compatta e deboli piogge nelle ore centrali. Schiarite in serata.

I venti saranno deboli dai quadranti nord-orientali, in attenuazione e poi di nuovo dai quadranti nord-orientali. Il basso Tirreno sarà poco mosso, mentre il Canale e il Mare di Sicilia passeranno da mosso a poco mosso. Le temperature oscilleranno dai 25 ai 27 gradi su tutta l’isola, con minime intorno ai 22 gradi.

Meteo Sicilia, sabato 27

L’alta pressione continua a garantire tempo stabile e soleggiato in tutta la regione. In dettaglio:

Litorale tirrenico, litorale ionico e litorale meridionale: cieli sereni o poco nuvolosi per tutta la giornata.

cieli sereni o poco nuvolosi per tutta la giornata. Appennino e zone interne: cieli sereni o poco nuvolosi per tutta la giornata, con qualche addensamento serale.

I venti saranno deboli dai quadranti nord-orientali, in attenuazione e poi di nuovo dai quadranti nord-orientali. Il basso Tirreno, il Canale e il Mare di Sicilia saranno poco mossi. Anche nella giornata di sabato le temperature oscilleranno dai 25 ai 27 gradi su tutta l’Isola.

Meteo Sicilia, domenica 28

L’alta pressione continua ad assicurare tempo stabile e soleggiato in tutta la regione. In dettaglio:

Litorale tirrenico, litorale ionico, Appennino e zone interne: cieli sereni o poco nuvolosi per tutto il giorno.

cieli sereni o poco nuvolosi per tutto il giorno. Litorale meridionale: cieli sereni o poco nuvolosi per tutta la giornata, con qualche annuvolamento serale.

I venti saranno deboli dai quadranti nord-orientali, in attenuazione. Il basso Tirreno, il Canale e il Mare di Sicilia saranno poco mossi. Le temperature saranno in rialzo rispetto ai giorni passati, caldo ed afa in nuovo incremento grazie all’anticiclone di rinforzo.