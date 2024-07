Classifiche Censis 2024: le migliori università di Giurisprudenza in Italia

Classifiche Censis 2024: le migliori università di Giurisprudenza a livello nazionale e la posizione dell'Università di Catania

Classiche Censis 2024: come ogni anno sono uscite le classifiche del Censis, istituto di ricerca socio-economica italiano. Questi dati si occupano di valutare e comparare vari aspetti delle università italiane e dei loro corsi di studio, cercando di offrire un’analisi accurata delle performance delle istituzioni accademiche nel nostro paese.

Le classifiche si basano su vari indicatori, cercando di fornire una valutazione più dettagliata possibile. I principali criteri sono: le strutture disponibili, i servizi erogati, le borse di studio e le agevolazioni, l’internazionalizzazione, l’occupabilità e la comunicazione dei servizi digitali.

Di seguito analizzeremo i dati forniti per le varie facoltà di Giurisprudenza in Italia, cercando di comprendere quali sono le migliori e quali, invece, hanno ancora qualcosa da migliorare.

La progressione di carriera per Giurisprudenza

Il primo dato analizzato è la progressione di carriera, che indica il cambiamento nella posizione di università all’interno della graduatoria rispetto agli anni passati. Evidenzia quindi come si è evoluta la performance nel tempo e come gli Atenei rispondano alle sfide del settore.

Al primo posto, per gli Atenei statali troviamo Modena e Reggio Emilia, con 110 punti, a seguire Bologna ( 104 punti) e Milano Bicocca (102 punti). Successivamente troviamo Genova, Trento, Perugia in top sei. L’università di Catania invece si classifica quintultima con 70 punti, prima di lei solo Catanzaro, Teramo, Messina e Camerino.

Riguardo invece agli Atenei privati, in testa per progressione di Carriera troviamo la LUISS di Roma con 110 punti e a seguire Bocconi di Milano ( 109 punti) e Roma LUMSA ( 101, punti); seguono Roma Europea, Milano Cattolica e Napoli Benincasa in top sei. La KORE di Enna invece è penultima, con 79 punti.

I rapporti Internazionali

Nelle classifiche Censis i rapporti internazionali sono uno degli aspetti più importanti per valutare le università italiane. Solitamente vengono presi in considerazione vari indicatori che misurano il livello e la qualità delle relazioni internazionali degli Atenei. Un buon punteggio suggerisce come l’università sia in grado di integrarsi ed influenzare la scena accademica globale, offrendo opportunità di collaborazione e mobilità internazionale.

In testa, per gli Atenei statali, troviamo L’università degli studi di Urbino Carlo Bo con 110 punti, mentre a seguire: Insubria (105 punti), Trento (103 punti), Bologna (100 punti), Perugia (100 punti). Catania invece sta in mezzo, con 82 punti, segno che la mobilità internazionale in parte funziona.

Per le università non statali invece il podio resta alla Bocconi di Milano, con 106 punti, la LUISS di Roma, con 101 punti e la Roma Europea con 82 punti. La KORE di Enna resta penultima.

La classifica Censis generale 2024

Infine, la classifica generale Censis, valuta complessivamente tutte le università italiane di Giurisprudenza , offrendo una panoramica globale, aiutando studenti e famiglie a confrontare e scegliere tra le diverse opzioni disponibili.

Per le università statali al primo posto si piazza Bologna con 102 punti, a seguire Trento e Genova con rispettivamente 101 e 99,5 punti. Catania si posiziona al 28 posto su 36 Atenei, il punteggio complessivo dell’università Etnea è di 76,0.

Per gli Atenei privati, troviamo la Bocconi di Milano al primo posto con 107,5 punti, la LUISS di Roma al secondo con 105,5 punti e la LUMSA con 91 punti al terzo. Seguono nella classifica generale: