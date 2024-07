Classifica Censis 2024: le migliori università italiane, secondo l’istituto di ricerca

Online l'annuale classifica Censis 2024 sulle migliori università italiane. Di seguito la classifica e i dati raccolti.

Classifica Censis 2024: Ritorna la classifica Censis sulle migliori Università italiane. Le ormai famose classifiche della Censis, sono ormai un appuntamento annuale fondamentale per orientare migliaia di studenti verso la scelta del percorso universitario.

Classifica Censis 2024: cosa sono?

Le classifiche sono frutto di un’analisi dettagliata del sistema universitario, in cui si valutano gli atenei, sia statali che non statali, suddivisi per categorie omogenee in base alle dimensioni. I parametri considerati includono: strutture disponibili, servizi offerti, borse di studio e altre forme di supporto agli studenti, livello di internazionalizzazione, comunicazione e servizi digitali, e opportunità di occupabilità.

Oltre a queste classifiche generali, il Censis fornisce anche un ranking dei diversi corsi di laurea triennali, dei corsi a ciclo unico e delle lauree magistrali biennali, valutando la progressione di carriera degli studenti e i loro rapporti internazionali. In totale, le graduatorie includono 70 categorie, basate su 963 variabili, per aiutare i giovani e le loro famiglie a scegliere consapevolmente il percorso di formazione più adatto.

Classifica Censis 2024: scendono le immatricolazioni

Dopo l’incremento delle immatricolazioni dello scorso anno (+3,3%), i dati provvisori per l’anno accademico 2023-2024, rilevati ad aprile 2024, mostrano un leggero calo dello 0,2%. Questo si traduce in 579 nuovi iscritti in meno rispetto all’anno precedente. Anche se le uniche diminuzioni di iscritti sono collocabili negli atenei del Centro (-3,6%) e del Nord-Ovest (-2,5%). Per quanto concerne gli atenei dei Sud e delle Isole vi è un incremento del +4,2% a seguire gli atenei del Nord-Est (+1,2%).

Perdono iscritti le aree economica, giuridica e sociale e quella delle discipline STEM (Scienza, Tecnologia, Ingegneria e Matematica), con una riduzione del 2,2%. Diminuzione che forse suggerisce un possibile rallentamento dell’interesse verso le suddette discipline.

Classifica Censis 2024: le facoltà con più iscritti

Esaminando le diverse aree disciplinari, si osserva che l’area sanitaria e agro-veterinaria guida l’aumento delle immatricolazioni con un incremento del 7,0%. Questo settore è sostenuto principalmente dai corsi di laurea in ambito medico-sanitario e farmaceutico, che mostrano una crescita significativa del 10,1%. Anche i corsi di scienze motorie e sportive contribuiscono a questo aumento, con un incremento del 5,5%. In positivo, si colloca anche l’area artistica, letteraria e dell’educazione, che ha registrato un aumento dello 0,5%. All’interno di questa area, i corsi di educazione e formazione hanno visto un incremento particolarmente notevole del 5,9%, riflettendo una crescente attenzione verso le professioni educative e formative.

Classifica Censis 2024: aumento iscrizione femminile negli ambiti scientifici

Secondo i dati raccolti per l’anno accademico 2023-2024, si osserva una diminuzione del numero di neoiscritti maschi (-1,1%). Al contrario, le immatricolazioni femminili sono aumentate dello 0,5%. È particolarmente interessante notare che le nuove studentesse non solo si sono iscritte in ambiti tradizionalmente associati a una maggiore presenza femminile, come i corsi di laurea in educazione e formazione (+6,1%), ma anche in aree come il settore medico-sanitario e farmaceutico, dove l’incremento è stato del 10,0%. Inoltre, le neoiscritte hanno mostrato una crescita anche nelle discipline STEM, che tradizionalmente erano dominate dalla componente maschile.

Classifica Censis 2024: classifica atenei

Di seguito vi sarà una classifica generale delle prima tre posizioni degli atenei.

Per quanto concerne i mega atenei (oltre 40.000 iscritti)

Università di Padova, punteggio complessivo di 89,5; Università di Bologna, punteggio 87,5 Sapienza di Roma, punteggio 84,3

I grandi atenei statali (da 20.000 a 40.000 iscritti):

L’università della Calabria, punteggio totale di 92,2 ’Università di Pavia, punteggio 89,5 Università di Perugia, punteggio 87,7

I medi atenei statali (da 10.000 a 20.000 iscritti):

Università di Trento, punteggio 94,5 Università di Udine, punteggio 93,2 Università di Sassari, punteggio 91,7

I piccoli atenei statali (fino a 10.000 iscritti):

Università di Camerino, punteggio 98,8 Università della Tuscia, punteggio 88,5 Università di Macerata, punteggio 86,7

I politecnici:

Politecnico di Milano, punteggio 98,7 Politecnico di Torino, punteggio 92,0 Politecnico di Bari, punteggio 87,8

Gli atenei non statali:

Luiss, punteggio 96,0 Università Bocconi, punteggio 92,0 Università Cattolica, punteggio 78,2

Le graduatorie possono essere esaminate nel dettaglio nella sezione dedicata del sito web del Censis.