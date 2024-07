Test Medicina 2024: i database con le domande di maggio e di luglio

Test Medicina 2024: il confronto tra il database di maggio e quello di luglio. Ecco quali sono le differenze più rilevanti.

Test Medicina 2024: manca poco alla seconda tranche della prova di ammissione per gli aspiranti medici, prevista per martedì 30 luglio. Nei giorni scorsi, è stato reso noto il database con le 3.500 domande da cui verranno estrapolati i 60 quesiti che comporranno il test. Il database è consultabile attraverso il portale https://accessoprogrammato.mur.gov.it/2024/ e al sito https://domande-ap.mur.gov.it/ realizzato ad hoc dal Consorzio CINECA.

Test Medicina 2024: il confronto con il database di maggio

Secondo quanto analizzato dagli esperti, ci sono delle differenze tra il database di luglio e quello utilizzato per comporre la prova di maggio. Pare, infatti, che, in questa seconda tranche, si sia dato più spazio a domande di conoscenze acquisite negli studi, a discapito di quesiti di logica verbale. Per quanto riguarda la difficoltà delle domande, queste spaziano dal molto facile a molto difficile.

Test Medicina 2024: argomenti non indicati nel bando

Secondo le analisi effettuate sul database del test di medicina per il mese di luglio, è stata segnalata la presenza di argomenti non indicati nel bando. Tuttavia, nell’ultimo aggiornamento, sono stati individuati i quesiti appartenenti ad argomenti fuori programma o errati.

Di seguito, la lista con le domande corrette, dopo l’ultimo aggiornamento effettuato.

FISICA-MATEMATICA:

707) sostituita domanda per argomento fuori programma

736) sostituita domanda per argomento fuori programma

704) sostituita domanda per argomento fuori programma

688) sostituita domanda per argomento fuori programma

699) sostituita domanda per argomento fuori programma

717) sostituita domanda per argomento fuori programma

187) corretto testo domanda

295) corretta unità di misura

656) sostituita domanda per argomento fuori programma

689) sostituita domanda per argomento fuori programma

681) sostituita domanda per argomento fuori programma

CHIMICA:

101) corretto refuso ortografico

584) corretta formula chimica

Test Medicina 2024: com’è strutturata la prova

Come per la prima tranche nel mese di maggio, anche per il test del 30 luglio i quesiti saranno 60 sulle 5 materie richieste (competenze di lettura e conoscenze acquisite negli studi, ragionamento logico e problemi, chimica, biologia, fisica e matematica). Il tempo di svolgimento è di 100 minuti.