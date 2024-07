Catania FC: ufficiale, Mario Ierardi è rossazzurro

Prosegue il calciomercato della società etnea: nella giornata di ieri, Mario Ierardi ha raggiunto il ritiro di Assisi alla corte di Toscano.

Il Catania non si ferma più: nella giornata di ieri, il DS Faggiano ha raggiunto l’accordo con il classe ‘1998 Mario Ierardi, che dal Vicenza approda in rossazzurro a titolo definitivo. Il calciatore, ha già raggiunto la sede del ritiro estivo rossazzurro ad Assisi ed ha già svolto la prima seduta di allenamento con i nuovi compagni, sotto lo sguardo vigile del neo-tecnico etneo Domenico Toscano.

Di seguito, il comunicato del club siciliano:

“Catania Football Club comunica di aver acquisito a titolo definitivo dalla società LR Vicenza il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Mario Ierardi, che ha sottoscritto un contratto biennale legandosi al club rossazzurro fino al 30 giugno 2026 con opzione per la stagione 2026/27″.

Ierardi, cresciuto calcisticamente nel Genoa, ha collezionato 7 presenze nelle nazionali giovanili under 18 e under 19. In terza serie, il neo-rossazzurro ha indossato anche le maglie del Sudtirol, del Pescara e del Ravenna.