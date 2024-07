Tirocini retribuiti Google: opportunità per gli studenti universitari

Tirocini Retribuiti Google: la nota azienda offre nuove tipologie di tirocini retribuiti: ecco le info sui tirocini attivi e come candidarsi.

Google propone numerosi tirocini per studenti universitari e laureati da svolgere nei suoi uffici attivi in tutto il mondo. Gli stage offerti dal noto colosso informatico sono retribuiti e hanno generalmente una durata massima di 14 settimane. Si tratta di opportunità di formazione e lavoro a studenti universitari e laureati in diverse materie e per differenti profili professionali.

Tirocini retribuiti Google: i profili richiesti

tirocini, rivolti a candidati che vogliono cogliere l’opportunità di lavorare in Google, si svolgono presso gli uffici dell’azienda, presenti in tutto il mondo.

Ecco le numerose posizioni di stage aperte da Google al momento:

Student Researcher, PhD, Fall 2024 : Canada (Waterloo, Montreal, Toronto), Stati Uniti (varie sedi, tra cui Mountain View, Ann Arbor, Cambridge, Chicago, Los Angeles, New York, Pittsburgh, Seattle, Washington e altre) – candidature entro: 25 ottobre 2024 ;

: Canada (Waterloo, Montreal, Toronto), Stati Uniti (varie sedi, tra cui Mountain View, Ann Arbor, Cambridge, Chicago, Los Angeles, New York, Pittsburgh, Seattle, Washington e altre) – candidature entro: ; Software Engineering Intern, Summer 2025: India (Bengaluru, Karnataka; Hyderabad, Telangana; Pune, Maharashtra) – candidature entro: 21 luglio 2024 ;

India (Bengaluru, Karnataka; Hyderabad, Telangana; Pune, Maharashtra) – candidature entro: ; Data Center Technician Apprentice – Eemshaven e Middenmeer (Paesi Bassi);

– Eemshaven e Middenmeer (Paesi Bassi); Student Researcher, BS/MS, Fall 2024 – Stati Uniti (varie sedi, tra cui Mountain View, Ann Arbor, Cambridge, Chicago, Los Angeles, New York, Pittsburgh, Seattle, Washington e altre) e Canada (Waterloo, Montreal, Toronto) – candidature entro: 25 ottobre 2024.

É giusto ricordarsi che, per molte posizioni di stage aperte, Google effettua selezioni su base continuativa, indicando le date consigliate entro cui completare le candidature.

Tirocini retribuiti Google: le selezioni, durata dei tirocini e la retribuzione

La selezione per i tirocini Google avviene sulla base della valutazione dei cv pervenuti. La business area in cui si svolgerà il tirocinio sarà scelta anche in base alla qualifica e alle skills che ogni candidato evidenzierà nel proprio curriculum. Successivamente, il team di reclutamento potrà contattare il candidato ritenuto idoneo per svolgere dei colloqui telefonici.

I tirocini hanno una durata variabile, generalmente compresa tra 12 e 14 settimane. Gli stage dell’azienda si svolgono in tutte le sedi dislocate a livello globale. Solitamente, le selezioni Google per stagisti vengono aperte per gli uffici situati in Canada e negli Usa, ma anche per le sedi attive a Zurigo, Vienna, Bruxelles, Praga, Copenaghen, Madrid, Helsinki, Parigi, Atene, Zagabria, Budapest, Milano, Amsterdam, Varsavia, Lisbona, Stoccolma, Seoul, Toronto, Shangai, Bratislava.

Infine, gli stage in Google sono sempre retribuiti. Le indennità corrisposte agli stagisti variano a seconda della sede in cui si svolge il percorso di formazione e lavoro.