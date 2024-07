Test Medicina 2024: le domande errate nel database di luglio

Test Medicina 2024: segnalati errori nelle domande del database per la prova del 30 luglio. Ecco quali sono i quesiti errati.

Test Medicina 2024: manca poco alla seconda tranche della prova di ammissione per gli aspiranti medici, la cui data è fissata al 30 luglio. È stato reso noto il database con le domande da cui verranno estrapolati i 60 quesiti da svolgere dai candidati e come per la prima prova svoltasi a maggio, arrivano le segnalazioni su alcuni errori presenti. Ecco quali sono le domande corrette.

Test Medicina 2024: domande sbagliate nel database

Le segnalazioni sulle domande segnalate dal database hanno riguardato quesiti che risultano essere non corretti o appartenenti ad un argomento fuori programma. Di seguito, la lista con le domande corrette, dopo l’ultimo aggiornamento effettuato.

FISICA-MATEMATICA:

707) sostituita domanda per argomento fuori programma

736) sostituita domanda per argomento fuori programma

704) sostituita domanda per argomento fuori programma

688) sostituita domanda per argomento fuori programma

699) sostituita domanda per argomento fuori programma

717) sostituita domanda per argomento fuori programma

187) corretto testo domanda

295) corretta unità di misura

656) sostituita domanda per argomento fuori programma

689) sostituita domanda per argomento fuori programma

681) sostituita domanda per argomento fuori programma

CHIMICA:

101) corretto refuso ortografico

584) corretta formula chimica

Test Medicina 2024: dove visionare il database

Per poter prendere visione del database che contiene le 3500 possibili domande e relative risposte da cui verranno estrapolati i 60 quesiti che comporranno il test, si dovrà accedere attraverso il portale https://accessoprogrammato.mur.gov.it/2024/ e al sito https://domande-ap.mur.gov.it/ realizzato ad hoc dal Consorzio CINECA. Qui si avrà anche la possibilità di eseguire simulazioni dei test in forma anonima il cui esito è valutato da un applicativo di intelligenza artificiale. Verrà assegnato un codice identificativo, mantenendo comunque l’anonimato, che servirà a conservare uno storico e ottenere nuove simulazioni sulla base delle specifiche aree di miglioramento.

Test Medicina 2024: struttura della prova

Come già preannunciato, gli aspiranti medici saranno sottoposti a 60 quesiti che verteranno sulle 5 materie richieste (competenze di lettura e conoscenze acquisite negli studi, ragionamento logico e problemi, chimica, biologia, fisica e matematica). I candidati avranno a disposizione 100 minuti per lo svolgimento.