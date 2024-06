Europei di Scherma 2024: sul podio la catanese Alberta Santuccio

Per la catanese, adesso, l'obiettivo in vista delle Olimpiadi sarà la conquista del podio nell’individuale e nella prova a squadre.

Alberta Santuccio, catanese già vicecampionessa mondiale in carica, ha conquistato il terzo gradino del Podio con una medaglia di bronzo, ai Campionati Europei Assoluti femminili di scherma, a Basilea.

L’atleta ha ottenuto 5 vittorie e una sola sconfitta nella fase dei gironi, seguite dai successi contro la svedese Ulltjaern (15-10) e la finlandese Salmien (15-8). Nei quarti di finale, si è scontrata con la connazionale Giulia Rizzi, sulla quale si è imposta con punteggio di 15-6. Nei quarti di finale, la battaglia è stata decisiva, scontrandosi contro la francese Vitalis e ottenendo un 14-8, aprendo così le porte alla possibilità di vittoria della sua prima medaglia europea. E così è stato: nonostante la sconfitta in semifinale contro l’estone Irina Embrich, che è riuscita a prevalere con un punteggio di 15-12, l’atleta etnea è comunque riuscita ad ottenere la sua medaglia di bronzo, qualificandosi al terzo gradino del Podio.

Per la catanese, adesso, l’obiettivo in vista delle Olimpiadi che sarà la conquista del podio nell’individuale e nella prova a squadre, in cui gareggerà a fianco dell’altra siciliana, Rossella Fiamingo.