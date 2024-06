Catania FC, Toscano si appresta ad accasarsi ai piedi dell’Etna

Il tecnico calabrese, dopo aver raggiunto l'accordo economico per risolvere il contratto con il Cesena, è pronto per la panchina etnea.

Ore calde in casa Catania: secondo le ultime notizie, i rossazzurri potrebbero annunciare, nel più breve tempo possibile, l’approdo del tecnico calabrese Domenico Toscano che, dopo aver risolto il contratto con gli emiliani del Cesena, attende solamente che gli si venga corrisposta la buona uscita di 70.000 €, per la risoluzione definitiva del contratto con i bianconeri.

Il tecnico, non vedere l’ora di iniziare la sua nuova avventura ai piedi dell’Etna, infatti, una volta ottenuta la somma da parte della società emiliana, potrà firmare il suo contratto biennale (con opzione per il terzo) con i rossazzurri che, a loro volta, sono impazienti di annunciare il “tecnico delle meraviglie”, ovvero, uno degli allenatori più vincenti dell’intera Serie C.

Le parti potrebbero apporre le firme sul contratto anche nel corso della giornata odierna, seguiranno aggiornamenti.

Nel frattempo, secondo le ultime notizie, il calciatore Ndoj, sarebbe in procinto di accasarsi altrove, dopo il mancato rinnovo del contratto con la società del patron Pelligra.