Assunzioni Catania Stmicroelectronics: oltre 3mila nuovi dipendenti

Nuove assunzioni per la sede di Catania Stmicroelectronics. In totale si cercano 3 mila nuovi dipendenti. Di seguito i profili e i requisiti.

Assunzioni Catania Stmicroelectronics : la Stmicroelectronics, azienda produttrice di componenti elettronici a semiconduttore, ha annunciato il via a nuove assunzioni. In totale verranno assunti circa 3 mila nuovi dipendenti. Le posizioni per poter lavorare nella sede Stmicroelectronics di Catania sono già aperte. Di seguito tutto quello che c’è da sapere per candidarsi.

Assunzioni Catania Stmicroelectronics: il progetto

L’azienda negli scorsi giorni ha annunciato una nuova serie di investimenti per una nuova sede a Catania. Infatti, si prevede l’apertura di un nuovo stabilimento con un impianto i produzione ad alto volume di chip a carburo di silicio da 200 mm e proprio per questo nuovo e importante progetto si attendono circa 3mila nuove assunzioni.

Si tratta del progetto Catania Campus di Stmicroelectronics, che prevede appunto la realizzazione di uno stabilimento integrato in grado di gestire tutto il ciclo di vita dei prodotti, dalle materie prime ai dispositivi finiti. Il nuovo sito produttivo Stmicroelectronics di Catania sarà realizzato grazie ad un investimento complessivo di 5 miliardi di euro, di cui 2 miliardi di euro di sovvenzione diretta da parte del Governo italiano.

Assunzioni Catania Stmicroelectronics: le posizioni

Attualmente si cercano le seguenti figure per la nuova sede etnea:

Automation Engineering (Intership/Stage);

PhD research on innovative nano power LDO for low energy application (per dottorandi);

Automotive Junior Application Engineer (Internship/Stage);

Digital Verification Engineer (opportunità di tesi per studenti interessati al campo del Digital Design);

Digital Verification Engineer;

Application Development Traction Inverter Testing Engineer;

Product Engineering;

Addetto al Product Engineering Office;

Settore Marketing e Product Marketing;

Product Quality Assurance;

Application Development Senior Hardware Engineer;

Application Development Engineer – Industrial Power Modules;

Settore Product Qualification & Reliability;

Product Engineering JR Hardware/software;

Application Engineer;

Product Marketing Engineer.

Assunzioni Catania Stmicroelectronics: requisiti necessari

Per poter partecipare alle assunzioni per la ST, saranno necessari i seguenti requisiti generali, quindi comuni per tutti i profili ricercati. Ai candidati è chiesta una buona conoscenza della lingua inglese, ottime conoscenze informatiche, interesse per il mondo dell’elettronica e dell’industria, buone capacità di comunicazione e di organizzazione. Inoltre per poter accedere ai profili senior è gradita un’esperienza pregressa.