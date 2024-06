Elezioni europee 2024: a votare meno di un italiano su 2

La partecipazione alle elezioni europee è in diminuzione e ad avere la maglia nera per il numero di elettori è la Sicilia.

Elezioni europee 2024: secondo quanto reso noto dal Ministero dell’Interno, in Italia ha votato il 49,69% degli aventi diritto. Questo significa che meno di un italiano su due è andato a votare, sbloccando così un nuovo record negativo. Nel 2014 aveva infatti votato il 57,22% degli elettori e nel 2019 il 54,5%, ma è la prima volta che alle europee partecipa meno della metà degli italiani.

Nello specifico, la maglia nera spetta alla circoscrizione Meridionale e Insulare, costituita da Sicilia e Sardegna. Nelle Isole, infatti, non si raggiunge il 50% dei votanti. Al contrario, la circoscrizione con il maggior numero di persone che si sono recate alle urne è quella Nord Occidentale, che comprende Liguria, Lombardia, Piemonte e Valle d’Aosta, che supera ampiamente il 50% dei votanti.

Il trend generale, comunque, è di diminuzione della partecipazione alle elezioni europee, in contrasto con una maggiore partecipazione alle elezioni amministrative locali. Il voto amministrativo, tenutosi in parallelo per circa 17 milioni di italiani, ha infatti visto un’affluenza più alta, indicando che gli elettori danno maggiore importanza alle elezioni locali rispetto a quelle europee.