Etna Comics 2024, a Zerocalcare e Barbara Gallavotti il Premio D’Arrigo

Terzo anno consecutivo del "Premio Angelo D'Arrigo" a Etna Comics. Il prestigioso riconoscimento è stato assegnato a Zerocalcare e Barbara Gallavotti.

Si è svolta ieri sera la decima edizione del “Premio Angelo D’Arrigo”, ospitato da Etna Comics per il terzo anno consecutivo, presso l’area palco del centro fieristico “Le Ciminiere”. Ospiti eccezionali sul palco, con Zerocalcare a cui è stato consegnato il primo premio della serata, e la biologa Barbara Gallavotti che ha ricevuto il secondo premio. È stata una serata all’insegna di letture dei brani scritti dal deltaplanista, con le covi di Ester Pantano e Giovanni Arezzo, di danza aerea, con la suggestiva performance di Alice Militello, e di musica con Giancane, con un’ esibizione accompagnata dai disegni di Zerocalcare, e i Nanowar of Steel che hanno chiuso la serata. A questi, si va ad aggiungere Francesco Centorame, tra i protagonisti del successo cinematografico di “C’è Ancora Domani”, di Paola Cortellesi. Il tutto, naturalmente, nel nome di Angelo D’Arrigo.

Ad aprire le danze, non poteva che essere la padrona di casa del premio D’Arrigo, Laura Mancuso, nonché presidente della Fondazione. “In questo palco che mi ha accolto con tanto affetto io mi sento a casa“, ha detto Laura Mancuso, ormai al terzo anno di fila a Etna Comics.

Zerocalcare: “Molto contento di aver disegnato Pirandello”

Tra i protagonisti più attesi della serata naturalmente Zerocalcare, autore del manifesto ufficiale che va ad omaggiare Pirandello con “Uno, Nessuno e Centomila”, con il tema delle maschere, perfettamente concordante con quello che si vede nei 4 giorni di Etna Comics. “Ero molto contento per questa cosa. Avevo già disegnato Pirandello. Per me era buffa questa cosa, mi faceva ridere che una fiera di fumetti proponesse Pirandello per il manifesto”. È una metafora attuale più che mai quella “pirandelliana” delle maschere che prendono spesso il sopravvento, a discapito del volto reale e della verità.

Giancane e i disegni di Zerocalcare

Un’ esibizione pensata per unire disegno e note. Questo è stato l’esperimento del cantautore Giancane che, nel corso della sua esibizione, è stato affiancato da una sessione di disegno live di Zerocalcare, raffigurando ciò che il musicista cantava nei suoi brani. Un esperimento riuscito alla grande, super apprezzato dal pubblico presente in area palco, alle Ciminiere.

Per concludere, Giancane ha regalato al pubblico la cover di “Ti Scatterò Una Foto” di Tiziano Ferro, accompagnata da un esilarante disegno di Zerocalcare, proiettato sullo schermo.

Barbara Gallavotti: “Angelo grande ispirazione per me”

Secondo premio D’Arrigo della serata assegnato alla biologa Barbara Gallavotti. Il coraggio e le imprese di Angelo D’Arrigo, sono stati di ispirazione anche per lei e per la sua carriera da biologa. “Vidi un articolo in cui si raccontava una delle sue imprese. C’era un accostamento tra il coraggio del volo e la capacità di interazione con i rapaci. Ho trovato ciò davvero straordinario e di grande ispirazione“.

L’ intervento di Barbara Gallavotti si è, poi, spostato su un altro argomento attualissimo, quello dell’intelligenza artificiale. “La tecnologia viene in aiuto ma deve esserci sempre la capacità umana di sapere cosa si vuole“.

Chiusura con Alice Militello e i Nanowar of Steel

Nelle sue battute finali, il “Premio D’Arrigo” ha visto sul palco la bravissima Alice Militello, con una suggestiva performance di danza aerea, e i Nanowar of Steel, gruppo musicale heavy metal/rock demenziale italiano formatosi agli inizi del 2003. Con la loro esibizione, i Nanowar of Steel sono stati capaci di sfidare le convenzioni e rompere le catene del conformismo, riuscendo perfettamente nel loro intento. Lo dimostra l’entusiasmo del pubblico sul parterre sotto il palco di Etna Comics. In chiusura, i membri della band hanno abbattuto la “quarta parete”, unendosi al pubblico presente, dando vita ad un divertente trenino.

Si chiude così la decima edizione del “Premio Angelo D’Arrigo”, la terza a Etna Comics. È un “matrimonio” che andrà ancora avanti e l’appuntamento è, dunque, al prossimo anno, nella stessa location.