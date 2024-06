Catania FC: settimana prossima decisiva per Toscano?

La società etnea è alla ricerca del nuovo allenatore che guiderà i rossazzurri nel corso della prossima stagione: Domenico Toscano in pole.

L’arrivo del DS Daniele Fagiano, considerato un lusso per la serie C, presentato nel corso della giornata di ieri presso la sala stampa dello stadio Angelo Massimino, ha simboleggiato lo “start” ufficiale della stagione 2024/2025 dei rossazzurri.

Il vice-presidente Grella, in queste ore, dopo aver sciolto le righe della passata stagione, sicuramente non brillante viste le delusioni in campionato, ma comunque soddisfacente dopo l’ottimo cammino in Coppa Italia, terminata con la conquista del trofeo, è già a lavoro con Fagiano per individuare la nuova figura tecnica che siederà sulla panchina etnea nel corso della prossima stagione.

La società rossazzurra, consapevole dell’enorme “esigenza” della città etnea, di voler puntare ad un campionato di vertice, dopo aver salutato Michele Zeoli che, con ogni probabilità, rimarrà ancora all’interno dello staff etneo, da qualche giorno avrebbe già messo gli occhi su Domenico Toscano, importante tecnico calabrese che, nel corso della sua lunga esperienza in terza serie, ha collezionato promozioni in serie B, stabilendo record su record, in piazze importanti come quelle di Reggina e Cesena.

Il tecnico calabrese, come più volte ribadito, gradirebbe la destinazione siciliana (avendo già stabilito un accordo “verbale” con la dirigenza etnea) ma, al momento, Toscano sta risolvendo il proprio contratto con il Cesena, per poi essere libero di accasarsi in un nuovo club.

La società rossazzurra, spera di poter concludere nel più breve tempo possibile la trattativa, in modo da poter programmare insieme al tecnico, mercato, cessioni e ritiro che, come già annunciato, avrà luogo ad Assisi a partire da metà luglio.

Su Toscano, però, oltre al Catania, nelle ultime ore sembra essersi inserito anche il Bari, ma i prossimi giorni saranno decisivi per stabilire la nuova meta del tecnico dei “miracoli”.

In conclusione, la settimana prossima potrebbe già essere decisiva per sciogliere il “nodo” allenatore per la società rossazzurra.